CartaCarbone Festival - 9^ Edizione

Scrittura, teatro, economia e comunicazione, divulgazione scientifica, spettacolo, viaggi e turismo naturalistico, sono solo una parte dei temi che riempiranno di meraviglia le giornate del Festival.Contrappunti, In Salotto e Oltrefestival sono i nuovi format di quest'anno, che si affiancano ai grandi eventi serali di ottobre e ai Laboratori di scrittura che sono uno dei punti fermi del Festival. Sfoglia il programma e scegli gli eventi a cui partecipare: sono tutti gratuiti e non vediamo l'ora di condividerli con te.



Tutti gli eventi saranno su prenotazione

Sfoglia il programma: https://www.cartacarbonefestival.it/programma-2022/

Prenota qui: https://ccf9.eventbrite.com

Ricordando Pier Paolo Pasolini

Sabato 3 settembre - ore 16.00

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

con Beppe Cantele Ronzani, Annalisa Bruni e Franco Zabagli.

prenota: https://www.eventbrite.it/e/406188359317

Beppe Cantele Ronzani intervista Franco Zabagli e Annalisa Bruni, che con i loro scritti celebrano l’immensa versatilità espressiva del grande scrittore italiano che ha fatto suo il mondo suburbano.

Le donne di Pasolini

Sabato 3 settembre - ore 18.30

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

a cura di e con Simonetta Nardi.

prenota: https://www.eventbrite.it/e/406190355287

Uno spettacolo ideato e curato da Simonetta Nardi, dedicato al particolare rapporto di amore e collaborazione artistica avuto da Pasolini con le donne.

Contrappunti #1 - Andrea Bocconi, Sergio Valzania e Alessandra Sarchi

Mercoledì 14 settembre - ore 20.30

Palazzo Giacomelli - Treviso

Andrea Bocconi, Sergio Valzania e Alessandra Sarchi intervistati da Alessia De Marchi

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409231722097

Contrappunti #2 - Francesca Zanette, Katia Tenti e Francesco Musolino

Mercoledì 21 settembre - ore 20.30

Palazzo Giacomelli - Treviso

Francesca Zanette, Katia Tenti e Francesco Musolino intervistati da Fulvio Luna Romero

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409232644857

Humanocracy, imprese straordinarie come le loro persone

Mercoledì 28 settembre - ore 17.00

Palazzo San Leonardo, Aula Magna Ca' Foscari - Treviso

Michele Zanini, Enrico Cerni

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409420948077

Michele Zanini, co-autore del best- seller internazionale, presenterà i contenuti chiave del suo libro con il moderatore Enrico Cerni

Contrappunti #3 - Fulvio Luna Romero, Alice Basso e Matteo Righetto

Mercoledì 5 ottobre - ore 20.30

Palazzo Giacomelli - Treviso

Fulvio Luna Romero, Alice Basso e Matteo Righetto intervistati da Sara Salin

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409233056087

Premio Aquadulcis

Giovedì 13 ottobre - ore 21.00

Teatro Comunale Mario Del Monaco

da annunciare

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409226516527

Aquadulcis, un premio internazionale, dedicato a chi si è distinto per talento, creatività e passione e li ha espressi nella sua arte.

Scuola Da Vinci

Venerdì 14 ottobre - dalle ore 09.00

Aula Magna Liceo Da Vinci

da annunciare

CartaCarbone festival, alla ripresa delle attivita? didattiche per l’anno scolastico 2022-23, conferma l’attenzione per le giovani generazioni con la Giornata delle scuole, che si terra? venerdi? 14 ottobre 2022.

Gli abracadabra del racconto: la narrazione come viaggio adattivo

Venerdì 14 ottobre - ore 18.00

Auditorium Stefanini

Stefano Calabrese

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409274138967

Laboratorio: Capire cos’è il mind reading e il ruolo della cognizione tra teorie della mente, simulazioni e pratiche narrative

Dentro ogni respiro

Venerdì 14 ottobre - ore 18.30

Loggia dei Cavalieri

Stefano Graziani, Daniele Labelli

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409283747707

Il racconto di un percorso di anni di ricerca con Stefano Graziani e Daniele Labelli

Non è stato un viaggio per mare

Venerdì 14 ottobre - ore 21.00

Loggia dei Cavalieri

Vasco Mirandola, Martina Pittarello, Gabriele Grotto

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409229916697

Lettura scenica dedicata a Luigi Meneghello di Martina Pittarello e Vasco Mirandola, con ambientazioni sonore di Gabriele Grotto.

Il viaggio dell'eroe

Sabato 15 ottobre - ore 09.30

Palazzo del Podestà

Marco Peano

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409275924307

Laboratorio: Comprendere lo schema base da cui partire per costruire una storia, qualsiasi storia

I viaggi sono viaggiatori

Sabato 15 ottobre - ore 09.30

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

Sabina Ferro

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409277589287

Laboratorio: Comprendere l’importanza delle narrazioni di cura nei contesti quotidiani

Ho imparato a non temere la sconfitta

Sabato 15 ottobre - ore 11.00

Chiostro della Chiesa di San Francesco

Silvia Marangoni, Riccardo Pittis, Alessandro Toso

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409425060377

In collaborazione con Calendario Perazza, due grandi figure dello sport, Silvia Marangoni e Riccardo Pittis, dialogano con Alessandro Toso

In viaggio verso la pubblicazione

Sabato 15 ottobre - ore 11.45

Palazzo del Podestà

Luca Briasco

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409278201117

Laboratorio: Conoscere i passi che portano alla pubblicazione

Le negazioni

Sabato 15 ottobre - ore 15.00

Loggia dei Cavalieri

Marco Gottardi, Samuele Sartor, Compagnia di Lettura “Veloce Vascello”

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409426233887

Viaggi bestiali

Sabato 15 ottobre - ore 15.00

BRaT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso

NATIS NaturaeCivis Associazione Culturale

prenota: email brat.biblioteca@comune.treviso.it – tel. 0422658993

Laboratorio per bambini: L’obiettivo è di rendere visibile la meraviglia del fenomeno migratorio e riflettere sulle cause che lo generano e che possono modificarlo o addirittura metterlo in pericolo.

Contrappunti #4 - Francesco Zanolla, Desy Icardi e Marco Peano

Sabato 15 ottobre - ore 16.00

Auditorium Stefanini

Francesco Zanolla, Desy Icardi, Marco Peano intervistati da Fulvio Luna Romero

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409233407137

Contrappunti d’Impresa – Enrico Cerni

Sabato 15 ottobre - ore 16.00

Palazzo Giacomelli

Enrico Cerni, Domenico De Martino, Denise Archiutti, Alfredo Maschio

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409271581317

Evento in collaborazione con Assindustria VenetoCentro - Imprenditori Padova Treviso - Ambito tematico: Capitale umano e competenze

Cercando un paese

Sabato 15 ottobre - ore 18.30

Loggia dei Cavalieri

Giorgio Gobbo, Andrea Pennacchi

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409284239177

Letture sceniche di Andrea Pennacchi, dialoghi e musica si susseguono in questo evento, tratto da “Cercando un paese” libro di Giorgio Gobbo

Contrappunti #5 - Ginevra Bompiani e Stefano Brugnolo

Sabato 15 ottobre - ore 18.30

Auditorium Stefanini

Ginevra Bompiani e Stefano Brugnolo intervistati da Andrea Cortellessa

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409233868517

I viaggi che non potremo più fare

Sabato 15 ottobre - ore 21.00

Multisala Corso I

Patrizio Roversi

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409230408167

Patrizio Roversi (Turisti per caso) e la narrazione di luoghi che per ragioni diverse sono irrimediabilmente cambiati, sono andati perduti.

Scritture in movimento, scrittori per un giorno

Domenica 16 ottobre - dalle ore 09.00

premiazione Contest di Scrittura ore 19.00 Loggia dei Cavalieri

Ideato in collaborazione con Colorificio San Marco, da sempre sensibile alla cultura, il Contest di scrittura è un progetto non solo culturale ma anche sociale e formativo di CartaCarbone

Porti sepolti

Domenica 16 ottobre - ore 09.30

Palazzo del Podestà

Silvia Battistella

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409279414747

Laboratorio: Sperimentare l’autobiografia, come viaggio di autoformazione basato sul pensiero introspettivo

Lo zaino dello scrittore

Domenica 16 ottobre - ore 09.30

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

Antonio G. Bortoluzzi

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409279836007

Laboratorio: Progettare un racconto breve e iniziare a scriverlo. Con uno sguardo al romanzo per racconti.

Insieme a te su questa strada

Domenica 16 ottobre - ore 11.00

Loggia dei Cavalieri

Filippo Tognazzo e Alice Marchiori, Ivan Tibolla

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409417698357

Lo spettacolo-reading di Filippo Tognazzo prodotto da Zelda Teatro per CNA Treviso, con Alice Marchiori e l’accompagnamento di Ivan Tibolla

I viaggiascrittori

Domenica 16 ottobre - ore 11.45

Palazzo del Podestà

Chiara Pagliochino, Marco Tamborrino (I viaggiascrittori)

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409281571197

Laboratorio: Capire come creare contenuti, anche digitali, originali e godibili

La scrittura (e la riscrittura) come itinerario

Domenica 16 ottobre - ore 11.45

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

Claudio Panzavolta

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409282774797

Laboratorio: Illustrare le tappe della stesura di un romanzo

Contrappunti #6 – Anna Sandri e Silvia Zanardi, Sonia Aggio, Barbara Cagni e Enzo Fileno Carabba

Domenica 16 ottobre - ore 16.00

Auditorium Stefanini

Anna Sandri e Silvia Zanardi, Sonia Aggio, Barbara Cagni e Enzo Fileno Carabba intervistati da Elena Mattiuzzo

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409234119267

Hansel e Gretel nel bosco di città

Domenica 16 ottobre - ore 16.00

BRaT - Biblioteca dei Ragazzi di Treviso

L’Aprisogni

prenota: email brat.biblioteca@comune.treviso.it – tel. 0422658993

Spettacolo per bambini: "“C’era una volta, anzi, c’è stavolta, si dirà, una mamma, non molto tempo fa. Questa mamma ha due figlioli, Hansel e Gretel, gemelli....."

Contrappunti di Poesia – Alessandra Trevisan, freddie Murphy e Chiara Lee, Francesco Targhetta

Domenica 16 ottobre - ore 17.00

Teatro La Stanza, via Pescatori 23, Treviso

Alessandra Trevisan, freddie Murphy e Chiara Lee e Francesco Targhetta intervistati da Paola Bellin

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409273196147

Come si fanno le cose

Domenica 16 ottobre - ore 17.00

Loggia dei Cavalieri

Luigi Budel, Marco De Martin Modolado

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409418460637

Commedia brillante, tratta dal l'omonimo libro di Antonio G. Bortoluzzi che invita a riflettere su argomenti di attualità e del passato

Contrappunti #7 – Claudio Panzavolta e Matteo Caccia

Domenica 16 ottobre - ore 18.30

Auditorium Stefanini

Claudio Panzavolta e Matteo Caccia intervistati da Elena Sbrojavacca

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409271230267

Se proprio devo essere un pirata

Domenica 16 ottobre - ore 20.30

Multisala Corso I

BarbascuraX, Giacomo Moro Mauretto (Entropy for life)

prenota: https://www.eventbrite.it/e/409231391107

Barbascura X - Satiratore scientifico malvagio, signore dei pupazzi, procrastinatore seriale, capitano della ciurma e della SCIENZA BRUTTA.