CartaCarbone 2021: domenica il gran finale con Pupi Avati

Il sole autunnale sta scaldando l’ottava edizione del festival CartaCarbone che domani chiude le quattro giornate dedicate a “Paesaggi”, a Andrea Zanzotto e alle plurime manifestazioni che questo tema ha offerto a scrittori, artisti, poeti, studenti e bambini. Forte adesione per le maratone poetiche, la tavola rotonda e il Convegno dedicate al Maestro Zanzotto, domenica le ultime due tappe del ciclo.

Il programma

L'ultima giornata di "CartaCarbone Festival" si aprirà alle 10.30, con "Destini incrociati", la nuova collana diretta da Saveria Chemotti per il Poligrafo di Padova, 2021. Si parlerà dei primi due volumi intitolati: Il giogo dei ruoli, di Saveria Chemotti e Mario Coglitore e Costola sarà lei, un’antologia di dodici donne. La presentazione e il dibattito, nella giornata del 17 ottobre all’Auditorium Santa Croce, saranno condotti da Annalisa Bruni, comitato scientifico di CartaCarbone. Sarà la giornata anche della terza e della quarta Maratona poetica dedicate ad Andrea Zanzotto, a Ca’ dei Carraresi: "Il Galateo" alle ore 11 e "Sovrimpressioni" alle ore 18. Alle 11.30 A guardare il nord, all’Auditorium Stefanini, con l’autore Massimiliano Santarossa presentato da Mitia Chiarin. Il libro racconta di un lungo viaggio dagli anni Ottanta, giorni della nascita della modernità con la televisione privata e la spensieratezza pubblica, passando per il nuovo Millennio, inaugurato tragicamente dal crollo delle Torri Gemelle, attraverso la Grande Crisi di dieci anni fa, fino alla Pandemia. Un libro per leggere l’Italia di questi decenni con uno sguardo al futuro, per comprendere com’è cambiata la nostra penisola, come siamo cambiati noi.

Al rintocco delle 12, in Loggia, si svolgerà la Premiazione del Concorso d’Arte “Paesaggio-Passaggio” con i vincitori e la presentazione dell’antologia La direzione del vento (Apogeo Editore) che raccoglie le 49 opere selezionate tra racconti, poesie e fotografie su quasi 150. Sempre il 17 ottobre, alla Sala Conferenze di Ca’ dei Carraresi, si terrà l’atteso incontro con Melania Mazzucco. Presentata da Nicolò Menniti Ippolito, l’autrice ci parlerà del suo ultimo libro, L’architettrice. «Tirar su una casa. Scegliere le tegole del tetto e il mattonato del pavimento. Immaginare facciate, logge, scale, prospettive, giardini. Per quanto ne sapevo, una donna non l'aveva mai fatto». Melania Mazzucco disegna un grande ritratto di donna tornando alle sue passioni di sempre, il mondo dell'arte e il romanzo storico. Un romanzo vincitore e finalista di Premi, e che Asor Rosa definisce “immenso”. Per la categoria “storia d’azienda” e “storia di vita”, Massimiliano Ruggiero con il suo ultimo libro Cambio di passo, ci mostra come la complessità del presente imponga di cambiare rotta. Ruggiero ci racconta la sua personale esperienza che lo ha portato in un momento di crisi a intraprendere il Cammino di Santiago per ritrovare motivazioni ed energie perdute. All’Auditorium Santa Croce alle ore 17.30 , presenta Lucia Bortoletto. L’evento La felicità degli altri di Carmen Pellegrino, è stato annullato per indisposizione dell’autrice. Alessandro Cinquegrani, parlerà di Pensa il risveglio, sua ultima fatica letteraria, con Matteo Giancotti, all’Auditorium Santa Croce alle 19.

Gran finale con il regista pluripremiato Pupi Avati presentato da Sara D’Ascenzo all’Auditorium Stefanini alle ore 18: con più di 50 film, ha inseguito l’immaginazione per preservare la sua identità, tenendosi alla larga dalle mode e dal pensiero generale, “che non assomiglia mai alla moda corrente, a quello che si dovrebbe dire o fare”. Con Mancamento Azzurro si chiude infine l’ottava edizione di CartaCarbone, con il vento del ricordo, che ci porta vicino al cuore del Maestro, titano della letteratura del Novecento, che ha mosso l’intero festival. Con Vasco Mirandola, Sergio Marchesini ed Erica Boschiero, si darà vita ad un’azione a dir poco avventurosa: mettere insieme musica, canzoni, poesie e racconti di questo straordinario poeta.