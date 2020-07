L’Associazione culturale Kantiere Misto (APS – ACU) ha il piacere di invitarvi a “Cartoline dall’errore: reading poetico” di Gian Pietro Barbieri, che si terrà il 27 luglio alle ore 21.00, ad Oderzo (TV), presso l'hub di comunità Il Kantiere, in via Roma 57.

Gian Pietro Barbieri è una figura poliedrica che si occupa di poesia e letteratura, da un lato, ed all’impegno sociale ed ambientale dall’altro. Cofondatore de “La DuraMadre – Nucleo Resistenza Poesia”, Barbieri porta avanti, da circa vent’anni, incontri nei quali vengono lette delle poesie all’interno di scenari quali grotte, aree industriali, fiumi, boschi, per far riflettere sulla dignità dell’ambiente e sul degrado che questo sta attraversando. L’Autore, inoltre, mette in luce il parallelismo tra il degrado ambientale ed il crescere dei disturbi psichici.

Barbieri è direttore artistico del Festival di Poesia Boschiva “Colli Burle”, che si svolge ogni anno a Combai (TV) e collabora attivamente con il “Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus” di Scorzè; egli, inoltre, è collaboratore della rivista “Digressioni” di Udine.

Il reading poetico sarà accompagnato dalle improvvisazioni musicali di Gianluca Borsato.

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle normative anti-covid; i partecipanti sono tenuti ad arrivare muniti di mascherine. Per informazioni e prenotazioni: cell. 347 973 5334 o al 346 623 5162 oppure a info@kantieremisto.org.