Al via Restival 2020 con Liveplay Coldplay Tribute Band

Restival 2020 al via domani, mercoledì 26 agosto, a Casale sul Sile nella nuova location del Parco delle Vecchie Pioppe. Partenza all’insegna della grande musica internazionale con i Liveplay, la band che darà il “la’” a questa edizione in sicurezza del Festival della Restera con il primo concerto all’Arena Spettacoli, dotata di posti a sedere e Maxi Schermo. Un inizio emozionante, sulle note dei Coldplay, per la cinque giorni di Restival 2020 che si svolgerà in un’area di oltre 22.000 mq per godersi relax, musica e divertimento all’aria aperta e nel rispetto del distanziamento a tutela della salute. Oltre a musica, cabaret e danza, anche quest’anno grande spazio al Food e all’artigianato nelle “Piazze del Gusto”, area dedicata alle proposte gastronomiche locali, e nella “Via Mercato e Mestieri” con 40 stand espositivi di artigianato locale ricco di specialità e curiosità. A dividere queste ampie aree, un grande Parco per garantire ampi spazi di movimento in totale sicurezza. Il festival è a ingresso gratuito, ma in ogni caso limitato a una capienza prefissata come da normativa vigente.

Mercoledì 26 agosto:

LIVEPLAY ColdPlay Tribute Band

I Liveplay nascono a fine 2013 e sono attualmente band di riferimento in Europa nel tributo ai Coldplay, con un tour di oltre 300 date in tutta Europa. Oltre all’assoluta fedeltà, alle sonorità e ai ruoli originali dei Coldplay, elemento distintivo dei Liveplay è la capacità di coinvolgere scenograficamente ed emotivamente il pubblico.

Restival aprirà al pubblico alle 18.00 e gli spettacoli inizieranno sempre alle 20.00 (domenica 30.08 a partire dalle 17.30). Per seguire tutto il programma: basta consultare il sito www.restival.it o la pagina Facebook: Restival – il Festival di Restera. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Casale sul Sile.