Jack in Black e Fabrizio Fontana approdano a Restival

Seconda serata per Restival, la rassegna di eventi che animerà Casale sul Sile fino a domenica 30 agosto. Domani, giovedì 27 agosto, sul palco dell’Arena Spettacoli si alterneranno tutta l’energia Rock dei Jack in Black e la comicità del noto cabarettista Fabrizio Fontana. Oltre agli spettacoli, spazio alle proposte gastronomiche locali, con l’area dedicata “Piazze del Gusto”, e all’artigianato locale nella “Via Mercato e Mestieri” con 40 stand espositivi. Il festival è a ingresso gratuito, ma in ogni caso limitato a una capienza prefissata come da normativa vigente.

Giovedì 27 agosto:

JACK IN BLACK

I Jack in Black nascono dalla passione dei componenti per la musica Rock in tutte le sue incarnazioni. Dai grandi classici anni '60 fino ai giorni nostri, non disdegnano qualche divagazione nel mondo del Pop, ma sempre con l'energia e lo spirito Rock.

FABRIZIO FONTANA

Fabrizio Fontana è un camaleontico personaggio, diretto, demenziale, intelligente e geniale. Uno dei pochi comici del panorama nazionale in grado di proporre in un'unica serata TV tre personaggi diversi come il mitico Capitan Ventosa – supereroe al servizio dei cittadini per il Tg satirico Striscia la Notizia – James Tont e il concorrente Gianmaria Fontana – protagonisti degli sketch di Zelig Circus. Il bagaglio comico di Fontana inoltre, prevede un'infinita gamma di personaggi inediti e di monologhi, dove l'artista mettendosi a nudo, crea con la sua spontaneità, una naturale empatia con il pubblico. Restival aprirà al pubblico alle 18.00 e gli spettacoli inizieranno sempre alle 20.00 (domenica 30.08 a partire dalle 17.30). Per seguire tutto il programma: basta consultare il sito www.restival.it o la pagina Facebook: Restival – il Festival di Restera. Il festival gode del patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Casale sul Sile.