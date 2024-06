Restival 2024 al via: 65 artisti attesi sul palco per 10 giorni di grande spettacolo

Musica live, cabaret, spettacoli circensi, proposte gastronomiche di qualità e dj set per ballare sotto le stelle: a Restival 2024 si preannunciano 10 giorni densi di divertimento per tutta la famiglia. Dal 28 giugno al 7 luglio al Parco delle Vecchie Pioppe torna il Festival della Restera di Casale sul Sile. Tra le serate clou del festival, lunedì 1 luglio lo show di Raul Cremona, mercoledì 3 luglio la serata di cabaret “Comedy Park” e sabato 3 luglio il concerto degli Africa Unite.



Al Parco delle Vecchie Pioppe, un’area verde di 5.000 mq facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Casale, tutto è pronto per accogliere la nuova edizione di Restival, che anche per quest’anno propone un calendario di eventi in grado di catturare l’interesse di un pubblico ampio ed eterogeneo. Si parte dunque venerdì 28 giugno con il trascinante live delle Living Dolls, cover band femminile con un repertorio che spazia dal rock al pop, dal metal al punk, fino a brani originali che mescolano diverse influenze musicali. Sabato 29 giugno a solcare il palco di Restival la più celebre cowpunk band del panorama musicale italiano, gli Iron Mais, con il loro inconfondibile stile che amalgama folk, country, incisi western e alcuni dei maggiori successi della storia del rock. I brani più significativi di Zucchero Fornaciari saranno invece protagonisti della serata di domenica 30 giugno con OI&B Zucchero Celebration Band, tribute band padovana guidata da Christian Garbinato, che rende omaggio al blues dell’artista emiliano con straordinaria somiglianza estetica e vocale.



E dopo un weekend tutto dedicato alla musica, la settimana di Restival comincia con uno degli show più attesi dell’edizione 2024 del festival: lunedì 1° luglio gli occhi saranno tutti puntati su Raul Cremona, uno dei comici e cabarettisti più celebri e seguiti d’Italia, che porterà sul palco del parco delle Vecchie Pioppe la sua comicità travolgente (ingresso a pagamento). Si continua martedì 2 luglio con serata tutta da ballare sulle note delle migliori hit degli anni Duemila selezionate dai dj Andrea De Luca, Edo e Andrea Nordio di Radio Piterpan. Altro tuffo nella comicità made in Italy quello previsto per mercoledì 3 luglio con “Comedy Park”, serata di cabaret prodotta interamente da Restival che vedrà riuniti alcuni dei migliori comici del panorama italiano: Gianluca Impastato, Alessandro Politi “Grande Mago”, Dado e Alberto Farina, con la conduzione del maestro del sorriso Fabrizio Fontana (ingresso a pagamento). Giovedì 4 luglio si torna alla musica con il concerto degli ÜBERMENSCH Rammstein Tribute Band, che proporrà un’immersione totale nel mondo travolgente e provocatorio della leggendaria band tedesca (ingresso a pagamento).



L’ultimo fine settimana di Restival si apre con un appuntamento per ballare tutta la notte sotto le stelle: venerdì 5 luglio il Festival della Restera propone “Cosmic Party”, che vedrà in consolle Daniele Baldelli, icona della musica elettronica italiana e pioniere della ‘cosmic disco’, e The Obscure Music Club. L’energia e le sonorità della musica giamaicana conquisteranno il pubblico di sabato 6 luglio che accoglierà il concerto degli Africa Unite. Con influenze che spaziano dal reggae al dub e al rocksteady, la band torinese guidata da Bunna e Madaski ha creato un sound unico che li ha resi icone del reggae (ingresso a pagamento). La serata conclusiva del festival di domenica 7 luglio è affidata a un doppio appuntamento: alle ore 19 lo spettacolo per grandi e piccini di due straordinari artisti di strada, Cesco & Unnico, mentre alle 21 il palco di Restival ospiterà VASCO vs LIGA Tributo. Da un lato del palco il tributo a Vasco Rossi, dall’altro lato, quello a Ligabue. Un amichevole duello tra due straordinarie band tributo a due mostri sacri della musica italiana.

Il programma

Venerdì 28 giugno

Ore 21 - LIVING DOLLS

Una delle cover band femminili più affermate e divertenti, un progetto che spazia dal rock al pop, al metal all’alternative al glam al punk al rock’n’roll. Le Living Dolls vantano un repertorio che spazia dalle cover più conosciute a brani meno noti, abbracciando l’hard rock degli anni ’80, il post-grunge degli anni ’90, il pop e il rock alternativo.

Ingresso gratuito

Sabato 29 giugno

Ore 21 – IRON MAIS

Gli Iron Mais sono la più celebre Cowpunk band del panorama musicale italiano. Il progetto nasce dall’idea di rivisitare i maggiori successi della storia del Rock in uno stile che amalgama Folk, Bluegrass, Country e incisi Western. Lo show è una miscela esplosiva di ironia, look caratteristico, esilarante carisma bifolco e soprattutto un Groove massiccio ed energico della loro radicata vena Hard-Core, passando per un’attitudine innata al Roots Folk tipico degli Stati Uniti del Sud.

Ingresso gratuito

Domenica 30 luglio

Ore 21 - OI&B ZUCCHERO Celebration Band

La grande passione per la musica di Zucchero Fornaciari ha dato vita nel 2003 al progetto OI&B (Oro Incenso & Birra). La tribute band padovana, guidata da Christian Garbinato, rende omaggio al blues dell’artista emiliano con straordinaria somiglianza estetica e vocale.

Ingresso gratuito

Lunedì 1 luglio

Ore 21 – RAUL CREMONA

Raul Cremona, nato a Milano nel 1956, è uno dei cabarettisti più celebri d’Italia. La sua comicità tagliente e la sua satira pungente lo hanno reso un’icona dello spettacolo. Attraverso esibizioni che affrontano temi sociali e politici, Cremona si è guadagnato un vasto seguito di fan. La sua influenza si estende oltre il palco, con apparizioni televisive e cinematografiche che hanno contribuito a plasmare la cultura comica italiana.

Ingresso da 10€ a 28€ + DDP

Martedì 2 luglio

Ore 21 – PITERPAN 2000 Heroes

Un tuffo nel fantastico mondo dei supereroi che hanno fatto battere il cuore del pubblico negli anni 2000. Una serata al ritmo dei successi dance pop più scatenati, ballando con i DJ Andrea De Luca, Edo e Andrea Nordio.

Ingresso gratuito

Mercoledì 3 luglio

Ore 21 – COMEDY PARK

Una serata di cabaret prodotta interamente da Restival con i grandi cabarettisti italiani: Gianluca Impastato, Alessandro Politi “Grande Mago”, Dado e Alberto Farina saliranno sul palco per regalare al pubblico un’esplosione di ilarità. E a condurre la serata, il maestro del sorriso Fabrizio Fontana.

Ingresso da 10€ a 18€ + DDP

Giovedì 4 luglio

Ore 21 – ÜBERMENSCH Rammstein Tribute Band

Conosciuta per la sua energia e devota fedeltà al repertorio dei Rammstein, ÜBERMENSCH è molto più di una semplice tribute band. Ogni performance è un’immersione totale nel mondo travolgente e provocatorio della leggendaria band tedesca. Dall’iconico pyrotechnics agli incendiari riff di chitarra, ÜBERMENSCH cattura l’essenza stessa dell’esperienza Rammstein.

Ingresso 3€

Venerdì 5 luglio

Ore 21 – COSMIC PARTY

Una serata magica per ballare tutta la notte sotto le stelle di Restival. In consolle Daniele Baldelli, icona della musica elettronica italiana e pioniere della ‘cosmic disco’, e The Obscure Music Club, progetto nato dai dj e collezionisti di vinili Macca e zizAziz con lo scopo di condividere musica non convenzionale, accuratamente ricercata attraverso negozi di dischi, film, viaggi e daily addiction.

Ingresso gratuito

Sabato 6 luglio

Ore 21 – AFRICA UNITE

Africa Unite è una delle band reggae più iconiche d’Italia, attiva dal 1981. Fondata a Pinerolo, la band è guidata da Bunna e Madaski, che combinano le sonorità tradizionali del reggae con influenze moderne. I loro testi affrontano tematiche come la pace, l’uguaglianza e la lotta contro le ingiustizie, riflettendo un forte impegno sociale.

Ingresso 5€

Domenica 7 luglio

Ore 19 – CESCO & UNNICO

Due straordinari artisti di strada pronti a intrattenere grandi e piccini con le loro esibizioni uniche e coinvolgenti.

Ore 21 – VASCO vs LIGA Tributo

Restival è orgoglioso di presentare un evento unico nel suo genere: VASCO vs LIGA. Due tra le migliori e straordinarie band tributo si sfideranno sul nostro palco nella stessa sera, portando le più grandi hit di Vasco Rossi e Ligabue, in una serata di musica dal vivo che farà vibrare le vostre emozioni

Ingresso gratuito

Restival aprirà al pubblico alle 18.30. Per seguire tutto il programma basta consultare il sito www.restival.it o la pagina Facebook “Restival – il Festival di Restera”.