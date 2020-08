Restival 2020: weekend con Sir Oliver Skardy, danza brasiliana, musica e artisti di strada

L’ultimo week-end dell’edizione 2020 di Restival, Festival della Restera di Casale sul Sile, promette tantissimi eventi, tutti da scoprire. Dal concerto dei Pitura Stail con Sir Oliver Skardy, alla danza del Sambafit Ritmo do Brasil Show fino allo spettacolo della Funkasin Street Band e alle performance dei migliori artisti di strada. Ma non solo, perché il Restival Park – nella nuova location di ben 22.000 Mq al Parco delle Pioppe Vecchie – ospiterà come di consueto le “Piazze del Gusto” dove assaporare le proposte della più apprezzata gastronomia del territorio e la “Via Mercato e Mestieri” con 40 stand espositivi di artigianato locale. Una programmazione ricca e variegata, tra relax e divertimento, dedicata a tutta alla famiglia, per vivere anche quest’anno la magia della kermesse casalese immersi nel verde rispettando sempre le norme di sicurezza. Il festival è a ingresso gratuito e sarà aperto al pubblico, sabato 29, dalle ore 18.00, mentre domenica 30 agosto l’apertura sarà anticipata alle ore 17.30.

Sabato 29 agosto, dalle ore 18.00 (spettacoli a partire dalle ore 20.00):

SAMBAFIT RITMO DO BRASIL SHOW

Non un semplice ballo, ma una fusione di discipline brasiliane, tanto diverse quanto complementari, tali da creare un mix coinvolgente. Una performance esplosiva e unica che porta agli appassionati il meglio della cultura brasiliana.

PITURA STAIL Ft. SIR OLIVER SKARDY

Il primo Tributo Ufficiale ai Pitura Freska la storica band nata nella laguna Veneziana. Atmosfera di festa per una serata di spettacolo e musica per gente di tutte le età puntando a valorizzare il canto in dialetto Veneto. Sul palco di Restival saranno accompagnati da Sir Oliver Skardy, al secolo Gaetano Scardicchio, nell’arco degli ultimi vent’anni abbondanti, indissolubilmente legata a quella della più popolare reggae band italiana: i Pitura Freska.

Domenica 30 agosto, dalle ore 17.30:

SUNDAY PARK LIFE

Restival dedica la domenica pomeriggio agli spettacoli dei migliori Artisti di Strada. Un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutte le famiglie. Spettacoli come” A Ruota Libera” dove il tema centrale è la bicicletta: i due giovani protagonisti arrivano a cavallo di un Tandem con tanto di musica. Bolle di sapone giganti, monocicli da due metri, torce infuocate o coltelli volanti. Ma potrete vedere anche l’uomo di gomma Otto il Bassotto cioè un Uomo (bè… quasi…. un Bassotto!) che ha trasformato il caucciù nella sua unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma ed un cervello che gli rimbalza, con numeri incredibili, oltre i limiti del possibile,

all’insegna del motto: con i palloncini si può fare davvero qualsiasi cosa!

E ancora: Abe il trampoliere mangiafuoco; Josef con il suo magico organetto mobile; ViviFit Fitness Show con fantastiche danze acrobatiche. Una domenica a Restival Park assolutamente da non perdere!

FUNKASIN STREET BAND

Funkasin Street Band è la prima realtà del genere in Veneto nata per portare nuova musica tra le strade e una super carica di energia tra la gente. I Funkasin riescono a trasmettere al pubblico la propria carica grazie ad uno stile funk fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock, il tutto completato da diverse coreografie pensate per coinvolgere la gente… di sicuro non riuscirete a rimanere fermi.

Il Restival Park è facilmente raggiungibile da:

Autostrada A27 – Uscita Casale sul Sile o Mogliano, proseguendo sulla Strada Provinciale 64 in direzione Casale sul Sile

Tangenziale di Mestre A53 – Uscita Quarto d’Altino, proseguendo sulla Strada Provinciale 41 in direzione Treviso, indicazioni per Casale sul Sile

Autostrada A4 (Passante di Mestre) – Uscita Preganziol, indicazioni per Casale sul Sile

Treviso – Strada Provinciale 67, indicazioni per Casale sul Sile