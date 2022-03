Da Casasanremo a caffè Caffi con uno zaino di canzoni

Continua il 7 luglio la rassegna Chiaro Contemporaneo del Giovedì al Caffi con il concerto di Drew Righi, cantautore emergente del panorama musicale italiano che ha debuttato a CasaSanremo quest'anno e in classifica nella Top100 Indipendenti Italiani e nella prestigiosa Indie Music Like.



DREW RAGHI

Drew Righi nasce ad Albenga. Dopo le prime esperienze giovanili in gruppi locali, cresce la voglia di confrontarsi con la scrittura di canzoni per raccontare il proprio mondo e le esperienze di vita comuni a tanti giovani. Il nostro girotondo è il primo singolo, 2020, a cui segue Baciami a mezzanotte, 2021e arriva il contratto discografico con la label IpogeoRecords.



Nel 2022 partecipa come ospite in sala Luigi Tenco a CasaSanremo, occasione nella quale presenta Lo zaino (IpogeoRecords/Believe) singolo in classifica Top100 Indipendenti Italiani.



Fra le partecipazioni a importanti festival si ricordano Cantautori d'Italia (cartellone a cui hanno preso parte P.Turci, Tricarico, Giovanardi, Andrea Mirò, Max Manfredi, Ginevra Di Marco) e Li.Be a Firenze oltre a numerosi concerti in giro per l'Italia.



La data di Treviso è inserita in un tour fra Milano, Savigliano, Alba, Albenga, Treviso, Firenze.