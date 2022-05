Quattordici anni Dop, quattordici anni di fresca tradizione

Tutti in trepida attesa per i festeggiamenti del quattordicesimo anniversario della DOP Casatella Trevigiana, che cominceranno con la giornata istituzionale giovedì 2 giugno a Treviso, presso la Loggia dei Cavalieri.



Proseguiranno poi con la Festa negli spacci dei caseifici associati aderenti all’iniziativa.



L’edizione 2022 sarà la prima “completa” dopo i due anni di stop causati dalla pandemia e le attività e iniziative proposte saranno numerose e volte alla promozione e valorizzazione di questo prodotto tutto trevigiano.



Si svolge in questi giorni, infatti, la rassegna informativa e dimostrativa sugli usi della Casatella Trevigiana DOP, che vede coinvolti ristoranti, pizzerie, gelaterie, panifici e pasticcerie sparsi in tutto il Veneto nella promozione e valorizzazione del prodotto attraverso il suo utilizzo in ricette dolci e salate proposte ai consumatori.



Ricette in diretta, degustazioni guidate e momenti di informazione realizzati dalla “Cucina di Martina” sono previsti in occasione dei festeggiamenti del 2 giugno presso la Loggia dei Cavalieri a Treviso, dove si terrà anche la mostra mercato della Casatella Trevigiana DOP, aperta al pubblico dalle 10:00 alle 18:00.



Alle ore 11:00 l’inaugurazione ufficiale, con il consueto taglio della torta, rigorosamente a base di Casatella Trevigiana DOP, realizzata dalla Antica Pasticceria Nascimben di Treviso e il brindisi con il Prosecco DOC, sempre presso la Loggia dei Cavalieri.



Un tripudio di fresco sapore, che non si concluderà il 2 giugno, ma proseguirà anche sabato 4 giugno con la “Festa negli spacci” dei caseifici associati aderenti all’iniziativa, dove sarà possibile ricevere un utile omaggio “targato” Consorzio.



Buon compleanno quindi alla Casatella Trevigiana DOP, che da quattordici anni porta tutta la fresca tradizione trevigiana sulle nostre tavole.