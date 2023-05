Casatella Trevigiana DOP, nozze di cristallo tra genuinità e freschezza

Dal 20 maggio al 4 giugno il Consorzio di Tutela celebra il 15° anniversario della denominazione d’origine protetta. Dalla festa negli spacci alle ricette originali ideate dagli chef dei Ristoranti del Radicchio e di Intavolando. Venerdì 2 giugno taglio della torta e brindisi sotto la Loggia dei Cavalieri a Treviso.



La Casatella Trevigiana nel 2023 festeggia 15 anni di matrimonio con la DOP, anniversario del riconoscimento della denominazione di origine protetta che il tipico formaggio fresco celebra tradizionalmente nella giornata del 2 giugno, con un grande evento aperto al pubblico sotto la Loggia dei Cavalieri di Treviso. Risale, infatti, al 2 giugno 2008 l’assegnazione della prestigiosa etichetta con cui viene certificato che la produzione si svolge esclusivamente nella provincia di Treviso, realizzata solo con il latte intero di vacche allevate all’interno di questo specifico territorio.



La Casatella Trevigiana è stato il primo formaggio a pasta molle italiano a fregiarsi della DOP. I dati dell’anno 2022 dicono che sono state 600 mila, dalle più piccole confezioni da 250 grammi alle pezzature di due chili, le forme di Casatella Trevigiana DOP prodotte dai caseifici aderenti al Consorzio di tutela, costituito nel 2001, con soci fondatori della provincia di Treviso, di cui fanno parte cooperative, caseifici privati e l’Associazione Regionale Produttori latte del Veneto. Per celebrare degnamente le nozze di cristallo, corrispondenti a 15 anni di matrimonio con la freschezza e la genuinità, il Consorzio ha stilato un gustoso calendario di iniziative che promuovono presso il grande pubblico la versatilità in cucina del formaggio a pasta molle, anche abbinato alla pizza, per chi ricerca leggerezza e gusto come sottolinea Lorenzo Brugnera, presidente del Consorzio di tutela.



Nei festeggiamenti, con il contributo della Camera di Commercio Treviso – Belluno – Dolomiti, sono stati coinvolti i professionisti della ristorazione, gli chef, le pizzerie, i panifici, le pasticcerie e i punti vendita associati, a cui si aggiungono gli istituti alberghieri di varie regioni italiane. Ogni chef del Consorzio Ristoranti del Radicchio e del gruppo Intavolando ha preparato un piatto dedicato alla Casatella Trevigiana DOP, ideato secondo il proprio estro ed inserito nei menu del locale dal 20 maggio al 3 giugno. I Ristoranti del Radicchio sono Fior (Castelfranco Veneto), Albertini (Visnadello), Pasina (Dosson di Casier), Locanda San Lorenzo (Puos d’Alpago), da Ezio (Alano di Piave), Seda (Vittorio Veneto), Antico Podere dei Conti (Colfosco di Susegana), Gerry (Monfumo), al Pioppeto (Romano d’Ezzelino), San Martino (Scorzè).



Il gruppo Intavolando è composto dai ristoranti Da Ugo (Bigolino), La Pergola (Saccol di Valdobbiadene), Locanda da Condo (Col San Martino), La Candola (Farra di Soligo), Osteria Jodo (Maser), da Tullio (Arfanta), Andreetta (Rolle di Cison di Valmarino), La Cucina di Crema (Giavera del Montello), Al Traghetto (Roncadelle), Locanda Solagna (Quero – Vas). Gli esercizi dove trovare e degustare la Casatella Trevigiana DOP sono: Panificio Fontan Dino (Treviso), Panificio Bosco Giovanni (Treviso), Panificio bar pasticceria Porato (Paese), Pasticceria Ducale (Ponte della Priula), Pasticceria Marco Polo (Ponte di Piave), Pausa Gelato (Arcade), Ristorante L’Incontro (Treviso), Trattoria Toni del Spin (Treviso), Med (Treviso), Pasticceria Nascimben (Treviso), DeG Patisserie (Selvazzano Dentro).



Questo l’elenco delle pizzerie che inseriscono la Casatella Trevigiana DOP tra gli ingredienti: Mr. Pizza (Campodarsego), Arrigoni e Basso (Zero Branco), Osteria della Pizza (Motta di Livenza), Premiata Fabbrica Pizza (Bassano del Grappa), da Lino (Covolo di Pederobba), Rivoluzione Pizza (Padova), La Finestra (Treviso), Pizzeria Senza Tempo (San Vito di Altivole), Acqua e Farina di Rosario Giannatasio (Vicenza), Laguna e Lievitati (Cavallino Treporti), La Piazzetta (Sant’Andrea di Campodarsego), Zio Mo’ (Legnago), Pizzeria Settimo Cielo (Settimo di Pescantina), Pizzeria Rustica (Galzignano Terme), a cui si unisce l’enoteca Allegra Italia (Follina).



Ma i festeggiamenti del 15° compleanno non finiscono qui. Anche nove chef di altrettanti ristoranti hanno preparato delle ricette dedicate alla Casatella Trevigiana DOP, da diffondere nei canali social del Consorzio di tutela. Gli chef sono Nicolò Santandrea del Bononia Club (Bologna), Carlo Nappo del Podere dell’Angelo (Pasiano di Pordenone), Carlotta Delicato del ristorante Delicato (Cortigliano), Simone Lolli del Santamonica (Genova), Danilo Massa del Magnolia/Nuovo Caffè Firenze (Gattinara), Matthias Krichler del Lunaris 1964 presso Lunaris Welness Resort (Cadipietra), Giuseppe Lamanna di Ca’ del Moro (Grezzana), Serena Franzolin dell’Osteria Frase (Piove di Sacco), Guglielmo Araldi del ristorante I Carracci (Bologna).



La lista degli “attori” che partecipano alle celebrazioni comprende anche gli studenti di tredici istituti e centri professionali alberghieri, invitati ad ideare ricette originali con la Casatella Trevigiana DOP, da inserire nel ricettario che verrà distribuito durante l’evento di venerdì 2 giugno a Treviso. Gli alberghieri sono: Turi (Matera), Sigismondo Pandolfo Malatesta (Rimini), Magnaghi Solari (Salsomaggiore Terme, PR), Pellegrino Artusi (Riolo Terme, RA), Bonaldo Stringher (Udine), IISS Finale Ligure (Savona), Giuseppe Greggiati (Poggio Rusco, MN), Buscemi (San Benedetto del Tronto, AP), IPSSAR Pastore (Gattinara, VC), Istituto Francesco Datini (Prato), Cnosfap Foligno Perugia, IPSSEOA Giuseppe Maffioli(Castelfranco Veneto, TV), IPSSEOA Massimo Alberini (Lancenigo di Villorba, TV).



Il calendario delle iniziative lanciate dal Consorzio di Tutela



Giovedì 1 – venerdì 2 – sabato 3 – domenica 4 giugno negli esercizi aderenti verranno proposte ricette dolci e salate a base di Casatella Trevigiana DOP, che abbinano tradizione, qualità e freschezza (nei consueti orari di apertura).

Venerdì 2 giugno: nella Loggia dei Cavalieri di Treviso (ore 10 – 17) si terrà la festa del 15° anniversario della denominazione con la mostra mercato, lo show cooking e le degustazioni guidate. Alle 11.30: inaugurazione, taglio della torta farcita di Casatella Trevigiana DOP e brindisi offerto dal Consorzio Tutela Prosecco DOC.

Sabato 3 giugno. Festa negli spacci con la partecipazione della Regione Veneto: nei punti vendita degli associati aderenti all’iniziativa insieme alla Casatella Trevigiana DOP verranno consegnati i gadget dell’anniversario.



La Casatella Trevigiana DOP in televisione



Gallery



“Pizza DOC”, il programma di Rai2 condotto da Tinto e Monica Caradonna, in collaborazione con il Consorzio Tutela Casatella Trevigiana DOP ha realizzato delle puntate in cui due pizzaioli tra gli ingredienti delle proprie creazioni hanno inserito il fresco formaggio a pasta molle, prodotto esclusivamente con il latte che esce dalle stalle della provincia di Treviso.