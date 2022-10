Alle case Piavone si festeggia la giornata nazionale del folclore e delle tradizioni popolari

Il programma di questa domenica, per festeggiare la Giornata Nazione del Folklore e delle Tradizioni Popolari, è ricco e vario.



Al mattino una serie di conferenze vedranno protagoniste la Dott.ssa Elisa Geromel, che ci presenterà i modi con cui le tradizioni popolari possono garantirsi un posto nell'attualità e nel presente, la Dott.ssa Francesca Gallo, che ci illuminerà con la sua profonda conoscenza circa il patrimonio rappresentato dalla tradizione, e per ultimo ma non per importanza interverrà il cantastorie Terenzio Gambin che ci coinvolgerà con le sue storie semplici della vita di un tempo per non farci dimenticare da dove proveniamo.



Al pomeriggio gli amici del gruppo "I Posagnot" ci guideranno alla visione del docufilm "Un giorno a Possagno", realizzato in occasione del bicentenario della morte di Antonio Canova, per esaltare quei valori e tradizioni che si sono rilevati fondamentali nella formazione e successo del grande artista.



Che dire, vi aspettiamo!





Evento della 33^ Rassegna del Folclore | Incontriamoci al Museo Case Piavone