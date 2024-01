Casella d'Asolo, sguardo sul futuro

Il 23 gennaio in Sala della Fornace serata di presentazione alla cittadinanza dello studio di inquadramento urbanistico finalizzato a individuare i contenuti del piano degli interventi per il territorio di Casella e Sant’Apollinare.

Riqualificazione urbanistica di Casella d’Asolo.

È l’argomento della attesa serata di informazione alla cittadinanza, promossa dall’Amministrazione comunale e in programma martedì 23 gennaio, alle ore 20, nella Sala della Fornace ad Asolo. Lo scopo della serata è quello di presentare ai cittadini lo studio di inquadramento urbanistico previsto dal PAT (Piano di Assetto del Territorio), all’art. 18 delle norme tecniche di attuazione, redatto dal prof. Franco Mancuso e finalizzato ad individuare i contenuti relativi al piano degli interventi per il territorio di Casella e Sant’Apollinare.

In questo studio vengono indicati gli interventi principali che è possibile realizzare per il miglioramento delle condizioni abitative e produttive dei due centri abitati nella pianura asolana.

“La caratteristica principale di questo documento - spiega il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Franco Dalla Rosa - è l’attenzione ad interventi basati sui principi della valorizzazione dell’esistente, sia per quanto riguarda gli spazi aperti e sia riguardo al miglioramento delle connessioni fra le varie componenti insediative basate soprattutto sulla integrazione fra percorsi e spazi urbani esistenti e di progetto.”

“Alcuni interventi di riqualificazione - aggiunge il Vicesindaco - si possono già eseguire come per esempio quello dello spazio lineare che si estende tra via Tuna e via Giorgione con l’idea di trasformare questo spazio in piazza lineare ridefinendo gli usi, una nuova pavimentazione, eccetera.” “Altri interventi più sostanziosi proposti - conclude Dalla Rosa - hanno bisogno di tempi e condizioni un po’ più lunghi. Come ad esempio il trasferimento di una attività produttiva con creazione di un varco di apertura verso sud ed una serie di interventi su edifici, sia recuperando gli esistenti sia facendone di nuovi. Uno sviluppo nuovo che valorizza l’esistente ma che propone una visione più moderna e funzionale.”

Va ricordato che altri studi su Casella, che erano stati fatti in passato, proponevano una giusta interazione e fusione tra Casella e Sant’Apollinare con formazione di una piazza centrale baricentrica. Tuttavia, necessitavano di tempi più lunghi per la loro effettiva realizzazione.

Sono stati presi in considerazione, ma lo studio si è indirizzato soprattutto su una riqualificazione in tempi più stretti. Alla serata informativa del 23 gennaio tutti i cittadini sono caldamente invitati.