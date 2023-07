Il senatore Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro “C’era una volta la Politica”

Il senatore Pier Ferdinando Casini presenterà il suo libro “C’era una volta la Politica” a Palazzo dei Trecento venerdì alle ore 19.00. Ad invitarlo è Nicolò Rocco, candidato sindaco per Azione e Italia Viva alle ultime amministrative e oggi consigliere comunale. Sarà lo stesso Rocco a moderare l’incontro, che oltre all’intervista all’“ultimo democristiano” vedrà la partecipazione di tre amministratori veneti provenienti da diversi schieramenti: Mario Conte, sindaco leghista di Treviso; Simone Venturini, assessore del Comune di Venezia; Federico Benini, assessore del Partito Democratico a Verona e tra i principali referenti di Elly Schlein in Veneto. «Sono felice che il senatore Casini venga a Treviso per presentare il suo libro e lo faccia confrontandosi con una nuova generazioni di amministratori veneti provenienti da esperienze partitiche diverse. Tra aneddoti, analisi e consigli a un giovane che oggi desideri avvicinarsi alla politica, quello che più mi ha colpito del libro di Pier Ferdinando Casini è il valore assoluto che viene dato al rispetto, elemento senza il quale non possono esserci sviluppo e democrazia. Molte persone che si sono candidate con me alle elezioni amministrative lo hanno fatto credendo nella nascita di un Terzo Polo capace di dialogare sui temi sia a destra che a sinistra. Quel progetto si è fermato a livello di partito unico, ma sono convinto che sul territorio sia fondamentale continuare il lavoro che abbiamo iniziato sia in termini politici che culturali. Quella di venerdì vuole essere solo una prima iniziativa e non poteva esserci esordio migliore».