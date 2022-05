Cesare Bocci a Castelbrando per Sorsi d'autore

Alle 18.45 è in programma l’incontro con Cesare Bocci, attore e conduttore del programma Viaggio nella grande bellezza. L’artista si racconterà al pubblico e alla moderatrice dell'incontro, Cinzia Tani. Gli eventi a Castelbrando inizieranno alle 16.30 con la visita guidata al castello e la degustazione dei vini dell’Azienda Tedeschi e del Formaggio Asiago DOP. Saranno serviti, inoltre, assaggi di prodotti tradizionali, come quelli da forno di Bassini 1963, di Ama Crai Est, Dalla Costa Alimentare, Salumeria Eustacchio. L’acqua ufficiale dell'evento è Dolomia®. I partecipanti verranno omaggiati, inoltre, con il concime biologico Il Paese Verde. L'incontro è inserito all'interno del programma di Sorsi d'autore, manifestazione organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con la Regione del Veneto, l'Istituto Regionale per le Ville Venete e l'Associazione per le Ville Venete.