Castelfranco e l’arte della scrittura

Sai tutti di Castelfranco Veneto? Sabato 2 e 16 settembre scopriremo la Città, visitando i luoghi legati alla vita di scrittori e letterati castellani - o che hanno avuto un legame con Castelfranco. Da non dimenticare la poetessa Erminia Fuà Fusinato, moglie di Arnaldo Fusinato, i quali intrattennero legami importanti con lo scrittore Ippolito Nievo; il poeta in bicicletta Giancarlo Bordignon e Giorgio Lago, a cui è dedicato un premio-riconoscimento. In centro storico sarà introdotta la figura di Paola Drigo, scrittrice la cui via natale si individua proprio con via F.M. Preti. e in seguito Giorgio e Sergio Saviane, scrittori la cui attività letteraria spaziava anche in ambito politico. Non si potrà non citare Guido Negri e Nina Scapinello, insieme alla Filodrammatica Guido Negri, tutt'ora in attività. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria allo 0423 735624 - iat@comune.castelfranco-veneto.tv.it