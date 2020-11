Castelfranco da città murata a culla di artisti ed architetti

Visita guidata a cura di Associazione Guide di Marca

L’itinerario si svolge da Porta Treviso, lungo il percorso delle mura, alla scoperta delle antiche strutture e tecniche di difesa. Prosegue in Borgo Treviso, sulle tracce delle medievali bastie, e poi nel cuore della cittadina, tra stretti vicoli e palazzetti tardo medievali e rinascimentali, ripercorrendo i luoghi che videro nascere la stella di Giorgione. Avremo modo di ammirare la sua arte osservando in dettaglio, anche alla luce delle recenti scoperte, la famosa Pala nel Duomo di Santa Maria Assunta. La visita del Duomo sarà infine occasione di incontro con un altro grande del luogo, l’architetto Francesco Maria Preti, autore tra l’altro anche del vicino Teatro Accademico, e con i circoli illuministici che nel ‘ 700 diedero nuovo impulso alla vita culturale della città.

La Vostra Guida sarà Claudia Bonifaccio.

Durata: 2 ore circa

Numero massimo di partecipanti: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a claudia.bonifaccio@gmail.com oppure un messaggio al 349 1433980

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita si svolgerà anche in caso di maltempo.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.