Festa del radicchio variegato di Castelfranco Veneto, scatta il conto alla rovescia

Conto alla rovescia in Città per la Festa del radicchio variegato di Castelfranco IGP promossa dall’Amministrazione comunale con l’organizzazione dell’associazione Pro Loco di Castelfranco Veneto. Un’edizione scoppiettante che coinvolgerà il territorio per l’intero periodo delle festività con i vari ristoranti che proporranno menù e serate a tema nel progetto “Qui gusti il fiore d’inverno” rassegna promossa da UNPLI.

L’edizione 2023, inserita nella rassegna dei Fiori d’Inverno dell’Unpli Treviso e Consorzio di Tutela del Radicchio, è dedicata alla storia del ruolo che ha avuto il radicchio come tante altre “erbe” nell’alimentazione contadina prima e nella ristorazione poi: da cibo della necessità, della fame a piatto gourmet, tanto da diventare anche ingrediente per altri piatti, ampliando il suo campo semantico e passando per la pratica della ricettazione. Dalla memoria orale a quella scritta, storia di un processo di estremo interesse che occupa in particolare i decenni del miracolo economico.

Cuore della festa 2023 sarà il fine settimana del 16 e 17 dicembre. Si parte sabato 16 dicembre alle ore 16 la terza edizione del seminario a Villa Parco Bolasco Radici&radici dal titolo “Storia del ruolo che ha avuto il radicchio nell’alimentazione contadina e nella ristorazione” e di come il radicchio come tante altre erbe nell’alimentazione contadina prima e nella ristorazione poi, è passato da cibo della necessità e della fame a piatto gourmet, tanto da diventare anche ingrediente per altri piatti, ampliando il suo campo semantico e passando per la pratica della ricettazione. Dalla memoria orale a quella scritta: storia di un processo di estremo interesse. La proposta ad ingresso libero (con prenotazione consigliata c/o Associazione Pro Loco alla mail info@prolococastelfrancoveneto.it) è organizzata in collaborazione con l'Università di Padova col suo dipartimento Dafnae. A conclusione l’aperitivo con degustazione a base di radicchio a cura di Alchimista Bistrot e Mescole.

Sempre sabato ma alle 20 al Ristorante Da Fior la cena sociale della Pro Loco con la proclamazione del “Cittadino dell’anno 2023” in una serata ricca di ospiti accompagnata da interventi musicali. Domenica 17 dalle 10.30 a Pavejon l’esposizione dei produttori e la premiazione del miglior radicchio. Alle 11 la visita guidata del centro storico con ritrovo in piazza XXIV Maggio (con prenotazione Ufficio IAT). Per l’intero fine settimana poi varie degustazioni dentro il centro ed in piazza Giorgione con eventi musicali curati dai diversi locali e dal Consorzio “Ristoranti del radicchio e Ristoratori della castellana”.

La festa del Il RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO IGP è un evento iscritto alla rassegna Unpli Fiori di Inverno, organizzato da Città di Castelfranco Veneto e Pro Loco di Castelfranco Veneto, con il patrocinio di Dipartimento Dafnae di Unipd, Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Consorzio Pro Loco Castellana, la collaborazione di ASCOM ed il sostegno di Banca delle Terre Venete, Coldiretti, Ferrowine, Fraccaro Pasticceria, Pasta Dalla Costa.