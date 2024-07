Castelfranco Veneto Jazz Festival - Norma Winstone & Glauco Venier

Mercoledì 10 luglio il Castelfranco Veneto Jazz Festival prosegue con una nuova giornata tra concerti, masterclass e incontri. Sul fronte concertistico spicca il live del duo che affianca la cantante Norma Winstone e il pianista Glauco Venier (Teatro Accademico, ore 21:15), che daranno il via a una serata che proseguirà poi alle ore 23 nei Giardini dell’Osteria Maniscalco con il trio HackOut!, dopo il quale all’Osteria Maniscalco scatterà la Jam Session con gli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “A. Steffani”, aperta a tutti i musicisti. La giornata sarà inoltre arricchita da un incontro con Claudio Donà, che parlerà dei 30 anni della “sua” Caligola Records (Biblioteca Comunale, ore 19), e dalla masterclass di approfondimento sulla sezione ritmica tenuta da Federico Malaman (Aula Zambon – Chiostro dei Serviti, ore 10-13 e 14:30-17:30). Il Castelfranco Veneto Jazz Festival, con la direzione artistica di Gianluca Carollo, è organizzato dal Conservatorio di Musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto.

Il duo che riunisce Norma Winstone e Glauco Venier è attivo dal 1999. Un sodalizio di lunga data quindi, che si è fatto ascoltare nelle più prestigiose sale da concerto europee: il Musikverein di Vienna, il Barbican di Londra, l’Olympia di Parigi, la Fenice di Venezia, l’Auditori di Barcellona, l’Opera di Lipsia. La loro musica è in bilico tra il colto e il popolare, tra l’intimismo e un’esuberanza pur sempre poetica. Norma Winstone incarna la storia del jazz britannico. Nata a Londra nel 1941 è attiva sin dagli anni Sessanta. Celebre soprattutto per le improvvisazioni vocali senza parole, ha dimostrato di essere un’interprete sopraffina anche del repertorio degli standard.

Le collaborazioni con Mike Westbrook, Michael Garrick, John Surman, Kenny Wheeler, Mike Gibbs e John Taylor l’hanno imposta come figura di spicco della scena jazz britannica e internazionale. Storico è il trio Azimuth che formò alla fine degli anni Settanta con il pianista John Taylor e il trombettista Kenny Wheeler. La formazione ha inciso vari dischi per la ECM e si può ben dire che questi artisti hanno ampiamente contribuito a plasmare l’estetica di questa ormai mitica etichetta discografica. Per la ECM ha preso parte come vocalist anche alle incisioni della big band di Kenny Wheeler.

La Winstone è anche una raffinata autrice di testi: ne ha scritti per le musiche di Ralph Towner, Steve Swallow e dei brasiliani Egberto Gismonti e Ivan Lins. Con il pianista friulano Glauco Venier e il sassofonista tedesco Klaus Gesing ha inciso quattro album per l’ECM, il primo dei quali, Distances, è stato candidato ai Grammy Awards. La loro più recente registrazione, Descansado, con la partecipazione di violoncellista Mario Brunello, si compone di nuovi arrangiamenti di musiche per film.

Glauco Venier, classe 1962, inizia a farsi notare sulla scena jazzistica italiana nel corso degli anni Novanta. Particolarmente importante nella sua carriera è il lungo sodalizio con Kenny Wheeler, insieme al quale ha anche formato un trio completato da Norma Winstone. Venier ha inoltre suonato assieme a Steve Swallow, Marc Johnson, Randy Brecker, Kurt Elling, Toots Thielemans, Ralph Towner, Joey Baron, Nguyên Lê, Enrico Rava, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Massimo Urbani, Gianni Basso, Maria Pia De Vito, Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso…

Informazioni concerti:

castelfrancovenetojazzfestival@gmail.com

www.facebook.com/castelfrancojazzfestival

Direzione artistica: Gianluca Carollo

Biglietti:

intero € 15; ridotto € 5

Biglietti ridotti per studenti del Conservatorio “Steffani” e scuole convenzionate, under 18 e over 65

Prevendite:

sul sito www.vivaticket.it e su tutto il circuito VivaTicket (i biglietti sono soggetti a diritto di prevendita)

Informazioni e iscrizioni Masterclass:

segr.didattica@steffani.it

Le Masterclass sono gratuite per tutti gli allievi iscritti al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Per tutti gli altri partecipanti il costo dell’iscrizione per ogni Masterclass e? di € 50 per gli allievi effettivi e di € 20 per gli allievi uditori. Per gli iscritti alle scuole convenzionate con il Conservatorio tutte le quote sono ridotte del 50%.