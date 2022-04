Francesca Michielin in cattedra per un laboratorio dedicato alla canzone d'autore

Per i partecipanti esterni il costo dell’iscrizione è di € 250,00, per gli ex studenti diplomati presso il Conservatorio “Steffani” di € 150,00

Poche settimane dopo il diploma in canto jazz, Francesca Michielin torna al Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco Veneto nella nuova veste di docente. E lo fa con Gianluca Baldi, già suo insegnante di composizione, per un masterclass tutto dedicato a come si scrive una canzone d'autore. Si chiamerà song-wrinting perchè il song d'autore attraversa la storia dell'Occidente dai Trovatori a John Dowland per arrivare ia Beatles e ai cantautori contemporanei.

IL LABORATORIO

Corso di 30 ore e 4 crediti rivolto agli studenti di Triennio e di Biennio del Conservatorio di Castelfranco Veneto. Il laboratorio è aperto anche agli esterni in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il laboratorio di Song writing va inteso tanto come arricchimento dell’offerta formativa delle classi di composizione (Curvatura moderna) e di composizione per la musica applicata alle immagini, quanto come corso aperto a chiunque sia interessato a comporre canzoni, in qualsiasi repertorio e genere desideri inserirsi, e sarà dedicato tanto alla composizione della parte musicale, quanto a quella del testo di una canzone.

PROGRAMMA DEL LABORATORIO:

Panoramica storico-estetica e tavola sinottica, con particolare attenzione alla storia della canzone in ambito pop rock (ma non solo). Composizione di un Song-book, con la finalità di seguire alcune delle canzoni composte in un concerto finale. Studio dei repertori: ascolto e analisi delle canzoni più significative nei repertori più diversi. Fondamenti di alcuni linguaggi melodici e armonici particolarmente usati nei repertori contemporanei. Composizione dei testi. Composizione-Arrangiamento-Produzione; tre fasi indissolubilmente legate oggi, il cui ordine può presentarsi a volte “capovolto”.

I DOCENTI

Il corso propone una collaborazione di due diversi docenti con due diversi percorsi artistici e formativi. Gian Luca Baldi, con la sua esperienza trentennale di docente accademico, da sempre impegnato anche nel mondo del pop, con saggi, collaborazioni, arrangiamenti (con Calicanto) e con un catalogo di oltre cinquanta canzoni, oltre ad essere scrittore e autore di liriche, si affianca Francesca Michielin, artista di chiara fama, compositrice, autrice di liriche e arrangiatrice. Il Laboratorio è gratuito per tutti gli allievi iscritti al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Per i partecipanti esterni il costo dell’iscrizione è di € 250,00, per gli ex studenti diplomati presso il Conservatorio “Steffani” di € 150,00.