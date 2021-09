ERA / È

Castelfranco Veneto: cent’anni di sguardi tra passato e presente

1-24 ottobre 2021



Nella sua grande “piazza” interna, il Centro Commerciale “I Giardini del Sole” di Castelfranco Veneto ha ideato e allestito una mostra di grande interesse, unica nel suo genere. Il percorso espositivo propone infatti un inedito e stimolante viaggio per immagini contemporaneamente nella Castelfranco di oggi e nella Castelfranco di 50, 70, 100 e più anni or sono, in una sorta di sguardo alla realtà odierna e nello stesso tempo a quella che è stata la stessa realtà in passato. Le foto scattate nel corso dell’estate ripropongono le inquadrature dei quasi tutti ignoti fotografi di un secolo fa e conducono il visitatore in un’altra dimensione, dove lavoro, commerci, divertimenti, relazioni, sembrano lontani anni luce. Sembrano, ma è solo apparentemente, perché in realtà in quelle foto che mostrano i segni del tempo, ci siamo noi, viaggiatori dell’oggi nel tempo di ieri. L’originalità di questa mostra sta nel raffronto tra una Castelfranco “città d’arte”, che nelle foto dell’oggi appare quasi orgogliosa della sua silenziosa, ma eloquente bellezza, e una Castelfranco ottocentesca e di inizio ‘900, “diversamente” attraente, che ispira nostalgia e desiderio di sentimenti più veri. Una mostra, dunque, nella quale immediata ed evidente è la “misura del tempo” trascorso tra la foto “storica” e la foto contemporanea che, accostate l’una all’altra, “si guardano”. È questa soluzione espositiva con tutti i connessi testi che la accompagnano a proporsi ai cittadini e a tutta la clientela del Centro Commerciale come un invito a guardare con occhi nuovi la Castelfranco di oggi, scoprendone il fascino che da sempre esercita sul visitatore italiano o straniero, sia che approdi meravigliato alle mura medievali o resti immagato dinanzi alla Pala di Giorgione nel Duomo. Con questo approccio la visione nostalgica delle foto storiche si trasforma in consapevolezza dei valori di storia, arte, memorie di cui siamo portatori e custodi verso le generazioni future.



Mostra a cura di: Giacinto Cecchetto

Project manager: Lisa Rebellato

Testi: Giacinto Cecchetto

Fotografie attuali: Massimo Fontana

Grafica di mostra: Giulia De Benedetto

Allestimento: Digital Vision

Si ringrazia per la disponibilità delle foto storiche il signor Armando Pisanello e il dott. Matteo Melchiorre direttore della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto e il suo personale. Le quattro foto del mercato di Herbert Hammerton Young del pannello n. 3 sono state cortesemente concesse dall'Archivio del Museo di Asolo.





Il Centro Commerciale “I Giardini del Sole”, 30.000 mq per 40 negozi e un grande ipermercato ad insegna “Iper la grande I”, attivo da 30 anni e profondamente integrato nell'area castellana e nel vissuto dei suoi abitanti, con questa mostra vuole testimoniare una volta di più la sua attenzione al territorio di appartenenza. Questa è solo l’ultima di una serie di iniziative realizzate a favore della comunità e con il coinvolgimento della clientela, quali sono state, solo per citare le più recenti, la donazione di un elettrocardiografo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino nel Natale scorso ed un contributo attivo per l’incremento del verde pubblico nel territorio comunale nella primavera di quest’anno.

