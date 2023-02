Venerdì 10 febbraio si celebra la Giornata del Ricordo e per tenere viva la memoria del massacro delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, l’Assessorato alla Cultura propone la mostra collettiva di pittura “Foibe, quando la storia si ripete”. L’esposizione, allestita alla Galleria del Teatro Accademico, comprende opere di artisti di alto profilo e verrà inaugurata sabato 4 febbraio alle ore 11 e rimarrà visitabile sino al 26 febbraio. Proporranno le loro opere: Alessandra Billotta, Elio Nolli, Francesco De Florio, Gentile Polo, Giuliano Badaracco, Livio Lopedote, Marilena Simionato, Leona K., Moreno Corallini, Ilario Dalvit e William Giuseppe Vezzoli.

L’apertura della mostra, presentata per l’occasione dal curatore, Livio Lopedote, sarà preceduta dall’intervento delle ore 10 in Teatro di Alessandro Toscani, coordinatore per la Regione Veneto dell’Unione degli Istriani, sul tema: “Foibe: i drammi della Venezia Giulia e la mutilazione territoriale dell'Istria.”

Partecipazione ad ingresso libero.