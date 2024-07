Spettacolo "Mamma ho perso l'Aureli!"

"Mamma ho perso l'Aureli!" è un one woman show in cui la protagonista - Emanuela Aureli - si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico. Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso racconti che entusiasmano il pubblico e lo divertono.

Aneddoti, curiosità, impersonificazioni e grande allegria sono i compagni di viaggio, un viaggio nel teatro che si accende per dare vita ad emozioni ed intense risate.

L’Aureli sembra non essere sola sul palco, vediamo passare cantanti come Albano, Orietta Berti, Mahmood e molti altri. La sua identità si perde, basta un cambio di parrucca e la scena si illumina del suo talento.



PREVENDITA BIGLIETTI online su Vivaticket.com



VENDITA BIGLIETTI presso la biglietteria del Teatro Accademico il giorno dell'evento a partire dalle 16.00