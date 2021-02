A Castelfranco e Vedelago flash mob di poesia Non Stop

Sabato 20 febbraio, dalle 9 alle 19, in occasione della Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale, la Nazionale Poeti promuove ATTACCO POETICO, flash mob di poesia no stop in tutta Italia. Osservando scrupolosamente le disposizioni Covid, tramite video e dirette facebook, poetesse e poeti d’Italia uniranno con i loro versi decine di città in tutto il Paese. Al richiamo della poesia, alla voglia di far sentire la propria voce per la cultura e i per diritti sociali hanno risposto con entusiasmo tutte le regioni d'Italia, 9:00 / 9:30 – Ostia-Roma, Vedelago, Carpineto Romano, Venezia, Cosenza, Aversa, Pola (Croazia), Cagliari, Galtelli, San Gavino Monreale, Castelfranco Veneto (Treviso), Siena, Torino, Verona, Avellino, Roma Garbatella, Milano, Comiso, Bergamo, Rocca Priora, Cremona, hanno già aderito.Contributi preziosi arriva anche da Argentina, Croazia, Svizzera, Brasile e Romania. Vista la straordinaria adesione, la manifestazione darà vita successivamente ad un'antologia poetica che conterrà i componimenti di tutti i partecipanti.

La città di: Castelfranco-Veneto partecipa con il fash mob poetico in Piazza Giorgione dalle ore 14:00 alle ore 14:30. Nair Pires, referente e direttrice dell'evento per Vedelago e Castelfranco Veneto: «Ringrazio in modo speciale la Nazionale Poeti che promuove ATTACCO POETICO e tutti i miei collaboratori per avermi appoggiato in tutto questo abbracciando con me il progetto. In un momento così particolare della storia ricordare la Giustizia Sociale con un po' di poesia serve a portare speranza e luce in questo mondo di paura e incertezze. I nostri auspicio è che questa giornata possa rallegrare e riscaldare il cuore a tanti che ci seguiranno in Italia e dal mondo. L’Arte salverà la Vita! La Poesia salverà la vita!».

L’Assessorato alla Cultura ed alle Pari Opportunità del Comune di Vedelago ha deciso di aderire all’iniziativa e parteciperà con il flash mob poetico direttamente dalla Biblioteca Comunale di Vedelago – Piazzetta del Donatore Avis-Aido, 1, 31050 Vedelago TV.

Denise Braccio, assessore alla Cultura: «Esprimo il mio entusiasmo nel partecipare a questo evento, perché ci offre la possibilità di sostenere i principi della giustizia sociale, promuovere l’uguaglianza di genere e i diritti di tutte le popolazioni. Supportiamo la giustizia sociale quando rimuoviamo le barriere che le persone affrontano a causa del genere, dell’età, della razza, dell’appartenenza etnica, della religione, della cultura o della disabilità».

Cristina Andretta, quale Sindaco di Vedelago: «Ringrazio gli organizzatori perché l’evento rappresenta un’occasione per far conoscere il Comune di Vedelago, il suo territorio e le sue bellezze artistiche, anche a livello internazionale. Dalle ore 9:30 alle 10:00 sarà possibile seguire/ascoltare la lettura di poesie interpretate da attori del Gruppo Teatro d’arte Rinascita e da personale della Biblioteca Comunale. A loro va il mio ringraziamento con l’augurio che questo possa essere il primo di tanti futuri appuntamenti».

Per aderire e partecipare scriveteci a: nairpires.attaccopoetico@gmail.com

