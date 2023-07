Castelfranco Veneto Jazz Festival - IX edizione

Al via la IX edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, appuntamento ormai tradizionale dell'estate con la direzione artistica di Gianluca Carollo. Sei concerti, quattro masterclass, jazz-set e jam session ogni sera e, da quest'anno, storie di jazz alla libreria Ubik: torna dall'11 al 16 luglio il Castelfranco Veneto Jazz Festival. Una settimana nel segno del jazz con alcuni dei più importanti nomi internazionali. Un dipartimento in ottima saluto, e in continua espansione: il dipartimento jazz del Conservatorio di Castelfranco presenta il cartellone della nona edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival. "Un cartellone-spiega Paolo Troncon, Direttore del Conservatorio di musica Agostino Steffani- che testimonia le attività e gli interessi del Conservatorio, autentica università della musica di Treviso". Sono stati Gianluca Carollo e Francesca Bertazzo, docenti allo Steffani a raccontare- dopo i saluti del consigliere regionale Roberto Fava- il cartellone 2023.

Si parte martedì 11 luglio (ore 21,15) al Chiostro dei Serviti (in caso di maltempo aula Zambon) con "You must believe in strings", itinerario per archi con alcuni dei migliori diplomati al Conservatorio. In scena Lorenzo Tonon (pianoforte), Giuditta Franco (voce) Alessio Zoratto (contrabbasso) Jacopo Zanette (batteria), Marta Zambon e Teresa Storer (violino) Andrea Fazio (viola) Maria Concepciòn Zornoza Olaya (violoncello).

"You must believe in Strings" è il nuovo progetto musicale capitanato da Lorenzo Tonon e Giuditta Franco, entrambi diplomati al Conservatorio di Castelfranco Veneto, che proporranno un connubio tra un quartetto jazz e un quartetto d'archi. "Durante la serata-spiegano gli artisti- verranno eseguiti sia brani originali sia arrangiamenti di uno dei più grandi compositori francesi del secolo scoro, Michel Legrand. La sua musica ha ispirato generazioni di musicisti e ci ha regalato melodie indimenticabili che siamo entusiasti di condividere attravcerso questo progetto presentato al festival in anteprima in vista della pubblicazione del disco.

Mercoledì 12 luglio (ore 21,15) nel giardino di Villa Barbarella Indaco Trio presenta "D'amore e d'orgoglio" un concerto dedicato a due figure straordinarie del jazz mondiale, Billy Holiday e Nina Simone con Silvia Donati (voce) Francesca Bertazzo (chitarra/voce) Camilla Missio (contrabbasso/basso elettrico).

Due grandi artiste a confronto, due personalità forti e sensibili che hanno segnato la storia del jazz con il loro cnato e le loro canzoni, Canzoni d'amore e di orgoglio, appunto: orgoglio di essere donna e afroamericana in un paese all'epoca ancora alla ricerca dei pi+ù ovvi diritti civili: la Holiday più vicina al vero e proprio mondo del jazz e ad una generazione che seppure sbandata ha dato un impulso fortissimo alla musica moderna, la Simone più vicina al mondo dlel aSoul music e allo Spiritual ha saputo incarnare nella sua musica il grido di battaglia di un popolo che rivendica la sua autonomia. Il trio ripercorre i momenti più significativi della carriera delle due artiste con un suono scarno ed avvolgente, voce basso e chitarra si fondono e si mettono in luce attraverso arrangiamenti originali che danno alle canzoni una nuova prospettiva.

Quintorigo e il trombonista Mauro Ottolini sono invece protagonisti del concerto di giovedì 13 luglio (ore 21,15 ingresso 10 euro, 5 euro per studenti) interamente dedicato a Charles Mingus, nel centenario dalla nascita, che si terrà ai Giardini del Teatro Accademico.

In occasione del centenario dalla nascita, i Quintorigo dedicano un nuovo tributo al genio del compositore statunitense Charles Mingus con l'uscita di Quintorigo play Mingus vol.2, la giusta prosecuzione di quel lavoro (il primo realizzato in Italia) che celebra in modo tangibile e permanente il mito di Charles Mingus.

Venerdì 14 luglio la voce della cantante statunitense Amy London con la tromba di Ron Horton Bruno Cesselli (pianoforte), Alessandro Turchet (contrabbasso) e Luca Colussi (batteria) sono in locandina con un certo all'Arena del Teatro Accademico mentre al Giardino Ovest del Castello, davanti all'Osteria Maniscalco

Amy London si è esibita in Europa, Russia, Brasile, Canada e nei principali club di New York. Ha una carriera importante non solo come solista ma anche in gruppi vocali, in musical e come insegnante. Ha collaborato con Jon Hendricks, Christian Mc Bride, Lionel Hampton e Sheila Jordan. Si esibirà in questa occasione con il trombettista Ron Horton, parte integrante della scena newyorkese non solo come musicista ma anche come compositore e arrangiatore: Horton ha collaborato con musicisti come Lee Konitz e ha svolto numerosi workshop presso la New Scholl di New York e le università di Oxford e della Carolina del Nord.

Sabato 15 luglio (ore 22) si esibiscono Francesca Tandoi (pianoforte/voce) con Gianluca Carollo (tromba/flicorno), Stefano Senni (contrabbasso) e Mauro Beggio (batteria).

La pianista/vocalist Francesca Tandoi è riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, ottima compositrice e straordinaria band leader.

Domenica 16 luglio il Castelfranco Veneto Jazz va in trasferta con un'emozionante concerto all'alba (ore 5,30) alla Tenuta Va' Oltre di Bovolenta (Padova). Protagonista lo Steffani jazz-quartet composto da Sara Fortin (voce), Enrico Trevisanato (pianoforte), Alberto Paggin (contrabbasso) e Thomas Zausa (batteria).

Durante il concerto verranno proposte composizioni originali scritte e arrangiate da ognuno dei musicisti coinvolti, i brani originali saranno affiancati da alcuni standard riarrangiati del repertorio jazzistico. Tutti i compnenti frequentano il biennio specialistico presso il Conservatorio Steffani. A seguire ci sarà un momento di mindfulness con Franco Cucchio.

Sarà possibile usufruire del servizio bus, fino ad esaurimento posti, Castelfranco-Bovolenta a/r e fare colazione in loco (info castelfrancovenetojazzfestival@gmail.com)

Come tradizione, ai concerti serali sono abbinate le masterclass. L'11 luglio i referenti di Adeidj (associazione delle etichette indipendenti di jazz) e Midj (musicisti italiani di jazz) parleranno di nuovi scenari della discografia jazz e nuove opportunità e prospettive per la figura del musicista italiano di jazz. Il 12 luglio sale in cattedra Ron Horton e per una master dedicata a Jazz Combo e Musica d'Insieme. Il 13 luglio sarà la volta di un master vocale tenuto da Amy London e il 15 luglio Francesca Tandoi si occuperà di arrangiamento trio e improvvisazione.

Tutte le sere dalle 22,30 all'Osteria Maniscalco si terranno jazz-set con gli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio e a seguire jam session aperte.

Novità per l'edizione 2023: ogni sera alle 18,30 alla libreria Ubik si terranno incontri dedicati al jazz a cura di Riccardo Brazzale. Durante gli incontri verranno anticipiati i temi delle diverse giornate con ospiti speciali.

Info castelfrancovenetojazzfestival@gmail.com