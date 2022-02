Castelli e Ponchiroli: jazz d’autore a Valdobbiadene

L’esordio della rassegna Jazz Loves Good Cookin, ideata in collaborazione con ValdobbiadeneJazz e organizzata dall’Hotel Diana, è stato un successo. Il prossimo appuntamento è per venerdì 4 febbraio alle ore 20:30 nei locali del nuovo ristorante “V”.

Ad esibirsi saranno due artisti di fama internazionale: Marco Castelli e Marco Ponchiroli con “Precious Themes”.



Accumunati da una lunga frequentazione musicale, dall’amicizia e dal piacere della ricerca, proporranno un viaggio nel tempo, straordinario ed emozionante, tra i grandi compositori: da Beethoven a Chopin, da Tchaikowski a Ellington, da Jobim a Piazzolla, da Morricone a J. Williams. Le note immortali dei grandi e la sensibilità e la bravura dei musicisti che le interpreteranno, trasporteranno il pubblico dal repertorio classico alle colonne sonore, dal jazz song book al mondo dei grandi compositori sudamericani del 900.

La molteplicità di approcci, i richiami a molte tradizioni diverse, la libertà e l’abilità con cui i protagonisti tratteranno i «temi preziosi», tra improvvisazione jazzistica e sonorità cameristiche, sapranno rendere il concerto del duo - pianoforte e sax - originale ed estremamente godibile da ogni tipo di ascoltatore.



Concerto a ingresso gratuito, in collaborazione Cantina Bortolomiol, azienda storica della Denominazione, che intreccia, sa sempre, la passione per il vino con tutte le forme d’arte, capaci di trasmettere condivisione, cultura ed emozioni.



È consigliata la prenotazione



L'evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.