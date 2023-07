A Catena la Sagra paesana di S. Elisabetta e l'83^ Fiera Agricola

Orario non disponibile

Quando Dal 04/08/2023 al 08/08/2023 Orario non disponibile

Da venerdì 4 a martedì 8 agosto Catena di Villorba ospita la Sagra paesana di Santa Elisabetta, denominata anche Sagra della trippa e il 7 agosto si svolgerà la 83^ Fiera Agricola, eventi organizzati dall’Associazione Polisportiva con l’importante patrocinio del Comune di Villorba. Le manifestazioni non sono semplicemente “una sagra”, ma una vera e propria occasione d’incontro per tutta la Comunità e un’attività di valorizzazione del territorio villorbese. Gli eventi, ad ingresso libero, sono resi possibili grazie ai tanti sostenitori e ai volontari.

Sono numerosi gli appuntamenti in programma presso gli impianti sportivi di Via Postioma: dalle attrazioni serali presso il parco divertimenti, al torneo di calcio saponato organizzato dal Noi Oratorio, mentre sarà in funzione l’area ristorazione con specialità eno-gastronomiche.

Ecco il programma nei dettagli. Venerdì 4 agosto alle 18:00 è prevista la prova del Trofeo Pinocchio, corsa promozionale organizzata dal Gruppo Ciclistico Catena e riservata ai più piccoli, abbinata al Memorial Maresa e Stefano Dalla Torre. A seguire alle ore 19:00 l’apertura dello stand gastronomico con piatti della tradizione, tra cui l’immancabile “trippa”. Sarà già visitabile presso i locali delle Opere parrocchiali la mostra di vecchie radio che sarà curata dall’associazione A.I.R.E.

La sagra proseguirà nelle serate di sabato 5 e domenica 6 agosto (apertura dello stand gastronomico sempre alle ore 19:00).

Lunedì 7 agosto quando aprirà alla mattina la 83^ edizione della storica Fiera Agricola, rassegna di bovini da latte, evento storico ed attesissimo.

In mostra alla Fiera ci saranno vacche, vitellini e numerose altre specie di animali: cavalli, asini, fagiani, pappagalli, rapaci, alpaca e lama.

Ai bambini sarà dedicata l’animazione e la fattoria didattica in collaborazione con Cooperativa Comunica e le Api di Demetra, mentre i più grandi faranno un tuffo nel passato con la rassegna dei mestieri antichi curata dall’Associazione Pastoria del Borgo Furo e con la sfilata dei trattori d’epoca.

L’attenzione alla tutela dell’ambiente sarà promossa grazie alla presenza di alcuni Parchi naturali del Veneto e del Trentino e del Gruppo Amici della montagna. A loro sarà affidato il compito di promuovere l’educazione ambientale che prevede anche il corretto utilizzo del nostro territorio.

Infine, avrà luogo, sempre nella mattinata del 7 agosto, il consueto mercato con la vendita di frutta e verdura e prodotti di stagione. La Fiera si concluderà all’ora di pranzo con la premiazione delle aziende zootecniche partecipanti.

Martedì 8 agosto, per l’ultima serata della sagra, alle 23:00, si svolgerà il gran finale con lo spettacolo dei Fuochi d’Artificio.