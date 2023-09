Cemetery - La nuova escape park experience di Halloween

Ritorna con una nuova avventura da brivido l'Escape Park Experience, la nuova esperienza 2023 di Escape Game interamente giocata all'aperto, di notte e con veri attori!



In collaborazione con la Compagnia Teatrale Streben Teatro, la Biblioteca di Zero Branco, l'Associazione Eventi in Villa e con il patrocinio del Comune di Zero Branco, vi aspettiamo per quattro date di paura con "CEMETERY", la nuova avventura di Halloween 2023 organizzata all'interno del Parco di Villa Guidini a Zero Branco (TV)



Non perdere questa unica occasione di confrontarti con gli enigmi direttamente dall'oltretomba!



INFO E PRENOTAZIONI:

https://www.escapeparkexperience.com/cemetery/





Tel.: 392 1953869