Cena d’autore con concerto. Finale di stagione con Enrico Merlin. La musica protagonista!

Venerdì 30 giugno presentazione del libro di Enrico Merlin, “1000 dischi per un secolo”, e concertino.

Enrico Merlin, storico della musica, divulgatore, compositore e chitarrista chiuderà la stagione di due distinte rassegne che hanno registrato un successo insperato: quella dedicata alla musica jazz, che ha ospitato concerti con i migliori nomi del panorama nazionale e internazionale, e quella che ha intersecato la presentazione di libri con cene d’autore. “Un esperimento perfettamente riuscito - afferma Sauro Spagnol, guest relations manager -, grazie al quale siamo riusciti nell’intento di far incontrare la cultura, musicale e della parola scritta, con la magia del concerto e del racconto. Il tutto accompagnato da una cucina gourmet. Non una mera operazione di marketing…perché tutti gli eventi erano a ingresso libero. L’obiettivo è offrire un’occasione di svago appagante”.

Serata speciale per il finale di stagione al “V” di Valdobbiadene. Il ristorante adiacente all’Hotel Diana ospiterà venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 20:00 Enrico Merlin, che intercalerà la narrazione, partendo dalle pagine del suo libro “1000 dischi per un secolo” con l’esecuzione musicale.



La serata rientra nella rassegna “Con la cultura non si mangia”, gode del patrocinio della Consulta per la Cultura di Valdobbiadene e coniuga l’incontro letterario con il piacere della degustazione gourmet. L’ingresso è libero. Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322