Cena d’Autore con Nicola Canal

Appuntamento attesissimo quello con Canal il Canal, al secolo Nicola Canal. Giovedì 1° febbraio dalle ore 20:00 il cartellone 2024 della rassegna Con la cultura (non) si mangia, al ristorante “V” di Valdobbiadene (adiacente all’Hotel Diana), propone una Cena d’Autore irripetibile in compagnia di un protagonista del web. Ama definirsi un «influencer mona» e un «vendemmiattore» ed è probabilmente il più seguito youtuber del Veneto. Ha sdoganato il dialetto locale… e anche qualche suo pittoresco intercalare, riuscendo sempre a mantenere la sua comicità lontana da volgarità e indecenza. Ha studiato all’Accademia d’arte drammatica di Udine. Voleva fare l’attore, ma ha trovato la sua strada nella rete.

Nicola Canal, classe 1986 di Farra di Soligo, è uno dei volti social più seguiti. Sa far ridere con intelligenza e sarcasmo, dosando in modo sapiente i luoghi comuni della sua terra d’origine, l’Alta Marca trevigiana, con i temi d’attualità e di interesse. Ha circa 350 mila followers su Facebook, 90 mila su Youtube, 200 mila su Instagram. Nicola Canal ha ideato - e continua a sfornare - video esilaranti, mettendo in evidenza creatività e indiscusse capacità di recitazione.

“Tutto è iniziato con un video in dialetto veneto per gli amici di Facebook – spiega – che ha fatto fioccare 2500 richieste di amicizia: qualcuno ha scaricato il filmato e lo ha fatto girare su WhatsApp. Così è nato tutto”.

La serata sarà condotta dalla giornalista Adriana Rasera. L’ingresso è libero.

Si consiglia la prenotazione. Info: 349 0079322

www.welcometothev.com