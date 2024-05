Il Comitato contro la guerra di Treviso, di cui la Sezione Anpi di Treviso fa parte, sta collaborando ad una importante iniziativa:

SABATO 25 MAGGIO alle ore 18.30, presso il CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN (MOGLIANO - Via Bonisiolo 1) vi sarà una CENA DI BENEFICENZA per la PALESTINA per raccogliere fondi per cure mediche di minori vittime dei massacri di questi mesi.

Tra gli ospiti, che si intratterranno con i presenti su tematiche di drammatica attualità,

- Don Nandino Capovilla di Pax Christi

- Khaled Al Zeer, Presidente della Comunità Palestinese del Veneto

- Catia Costanzo di Sanitari per Gaza.

Sarà una bella occasione per condividere solidarietà, compagnia e squisiti piatti palestinesi realizzati da un esperto gruppo di cuochi palestinesi.

Prenotazioni obbligatorie, entro il 23 maggio al 334 2297273 o andando al:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrRMs4HCDdZXOLAktkIEanR4yjudpX2Vk59uiR0a6aHB9cdA/viewform

Fanno parte del COMITATO contro la guerra di Treviso le seguenti associazioni: Adl Cobas Treviso, Anpi Treviso, ARCI Treviso, Auser - Cittadini del Mondo, Auser provinciale, Caminantes.La casa è un diritto, Centro Servizi per il Volontariato Belluno-Treviso, Centro Sociale Django, Cgil Treviso, Circolo Legambiente PIAVENIRE, Cooperativa Pace e Sviluppo, Coordinamento LGBTE Treviso, Coordinamento Studenti Medi, Emergency Treviso, Fridays For Future Treviso, I Care, Legambiente Treviso, Legambiente Sernaglia della Battaglia, Libera Treviso, Mani Tese Veneto, MondoRoverso Oderzo, Non Una Di Meno, Rete degli Studenti, Rete Radiè Resch Ass di Solidarietà Intern. Gruppo di Lancenigo Maserada Spresiano, SLC Cgil Veneto, Treviso per Mediterranea.