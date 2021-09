Cena chic itinerante

L’Associazione Charming Italian Chef arricchisce il suo IN THE KITCHEN TOUR 2021, format itinerante di incontri enogastronomici, con un appuntamento trevigiano dedicato alla pizza.

IN THE KITCHEN TOUR è un evento in viaggio il cui scopo è quello di far incontrare gli Chef con le eccellenze dell’enogastronomia del territorio per dar loro modo di raccontare e conoscere prodotti di qualità, studiarli, sperimentarli e proporli attraverso creazioni ed impieghi innovativi.

A concludere la giornata sarà una “cena itinerante” con tre tappe aperta al pubblico su prenotazione, tra vicoli e locali storici di Treviso: la Proseccheria ai Soffioni, Casa del Prosecco e cicchetteria sotto lo splendido colonnato affacciato su Piazza dei Signori, ai Brittoni, nella suggestiva atmosfera della Pescheria, e lo storico ristorante Le Beccherie – che diede i natali all’amatissimo Tiramisù – guidato dai giovani chef Manuel Gobbo e Beatrice Simonetti.



Ad accompagnare Manuel e Beatrice, per la cena CHIC, Massimiliano Sabinot del Ristorante “Vitello d’Oro” (UD), e le pizze contemporanee dei Pizzaioli CHIC Paolo De Simone - Storie di Pane, Denis Lovatel - Pizzeria Da Ezio e Rosario Giannattasio - Acqua e Farina.