Cena-concerto con Champian Fulton & Band

Un evento da non perdere, domani 21 marzo 2024, presso la Trattoria alla Cima di Valdobbiadene, con una star mondiale della musica jazz. Ospite della cena-concerto, organizzata in collaborazione con ValdobbiadeneJazz, sarà Champian Fulton, straordinaria interprete del jazz mainstream.



È cresciuta con la musica in casa; sua madre e suo padre (il trombettista jazz ed educatore Stephen Fulton) hanno riconosciuto il suo fascino per la musica in tenera età. La presenza degli amici musicisti della famiglia, tra cui Clark Terry e Major Holley, hanno ispirato la sua attenzione al jazz. Il suo primo impegno musicale retribuito è stato con la sua band al 75esimo compleanno di Clark Terry… aveva solo 10 anni!

Da allora, le sue abilità pianistiche e vocali sono state riconosciute da colleghi e critici come distintive e sofisticate. Questa giovane donna dell’Oklahoma ha saputo affascinare il pubblico nelle migliori sale jazz di New York e nelle sale da concerto di tutto il mondo.

Si tratta di un pilastro della vibrante scena jazz di New York: si è esibita con royalty musicali come Lou Donaldson, Frank Wess, Scott Hamilton, Buster Williams e Louis Hayes. Da New York a Barcellona, lo stile swinging e le performance carismatiche di Champian l’hanno resa una custode dell’eredità del jazz. Gli eroi di Champian includono Bud Powell, Red Garland, Erroll Garner, Count Basie, Sarah Vaughan e Dinah Washington.

Champian è stata nominata pianista e cantante del 2019 dalla rivista hot house e dal sondaggio dei lettori di “Jazzmobile”.



Domani, giovedì 21 marzo, a partire dalle ore 20:00 Champian Fulton sarà protagonista di una Cena-concerto che si preannuncia memorabile e che si svolgerà nel cuore delle Colline UNESCO, in un locale storico, rinomato per la sua cucina e per la selezione dei vini. Un intreccio piacevole e unico.

È gradita la prenotazione



info@trattoriacima.it