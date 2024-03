? Benvenuti alla Cena Degustazione in Pink dell'8 Marzo! ?



Un'esperienza gastronomica straordinaria vi attende in un'atmosfera autentica, dove il rosa diventa protagonista e la raffinatezza si fonde con la convivialità. Unisciti a noi per una cena indimenticabile celebrando l'8 marzo con stile e gusto!



Programma della Serata

Ore 19.30

? Aperitivo di Benvenuto con Taglieri di salumi e formaggi del territorio

Vino: Serena 1881 Prosecco Rosè



Inizio Cena ore 20.30

? Primo

Risotto alla Barbabietola con Gamberi Rosa del Mediterraneo e Aneto Fresco

Vino: Ville d'Arfanta | Prosecco Doc Rosè Brut



? Secondo

Filetto do Manzo Sous Vide, insalatina di radicchio rosa di Verona guarnito con vinagrette al melograno e riduzione al Porto

Vino: Serena 1881 | Cabernet Veneto IGT



? Dolce

Tartelletta Scomposta con crema pasticcera alla Rapa Rossa e Rabarbaro

Vino: Champagne De Vilmont | Cuvèe Prestige Brut Rosé Millésime



? Alla fine della cena tutti i partecipanti riceveranno un cadeaux a sorpresa.



? Dress code: Pink Elegance

Indossa il tuo tocco di rosa e immergiti nell'eleganza di questo evento. Ogni persona che vestirà un accessorio o un indumento rosa, riceverà uno sconto del 5% sull'acquisto di una delle 3 bottiglie di vino della degustazione.



Prenota ora il tuo posto per garantirti un'esperienza sensoriale unica, in cui cibo e vino si fondono in un’armonia perfetta!



Per prenotazioni e informazioni, contattaci in privato oppure clicca al link seguente —> https://www.villedarfanta.it/esperienze/?experience=953d79d6-e066-4d2c-807b-39303059a0a5



Ti aspettiamo per una serata indimenticabile alla Cena Pink! ??



? 8 Marzo 2024

? 19:30

? Ville d’Arfanta, Tarzo (TV)



?? 3484901772