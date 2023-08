Cena con delitto medievale in villa - "Il castello degli orrori"

Cena con delitto ambientata in una antica villa e nel periodo medievale.

Per prenotare i posti:

Cena con delitto - 347.2887258

Per informazioni sulla modalità di gioco e sulla partecipazione 339.6923143

Programma:

Ritrovo verso le 19:45- 20:'00

Presentazione della trama e inizio cena e gioco, ci si ferma con brevi pause tra una portata e l'altra fino alla conclusione, circa per le 23:00

Trama: "Il castello degli orrori"

"Questa notte hanno aperto il pozzo" dice la Marisa alla Giuliana in piazza. "Ah oh sentito io, ma chi manca ?" risponde l'amica pettegola, mentre le due anziane donne iniziano a fare ipotesi le guardie del Magistrato Galeazzo pattugliano marziali la strada.

Due giorni dopo viene arrestata Priscilla per aver causato disordini in piazza e le due amiche si ritrovano nuovamente all'angolo della strada "E allora cosa c'è di nuovo ?" - "Hai sentito che impiccano la Priscilla ? Dicono che abbia ucciso la sorella ieri per un'eredità..."

Menù completo da chiedere alla prenotazione

Partecipazione, gioco e cena €37 a persona.