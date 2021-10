Cena con delitto all'Oasi Campagnola

Venerdì 22 Ottobre 2021, presso Oasi Campagnola, Via Campagnola 5C a Mareno di Piave (TV), Cena con Delitto!



Dalle ore 20:30 in poi l' Oasi Campagnola presenta:



Cena Con Delitto

Oasi Campagnola, propone la famosissima Cena con Delitto, una serata indimenticabile, in cui durante la cena prenderai parte alla scena del crimine e sarai portato a risolvere il misterioso giallo.

Prendi parte ad una serata unica con i tuoi amici, concediti una serata di svago totale, sarai coinvolto in uno strabiliante spettacolo, messo in scena durante la cena dagli attori con più di 20 anni di esperienza in questo campo!

Sei pronto a farti stupire dalla trama avvincente e a scoprire il movente e l'assassino?

Prezzi & Formule:

Cena + Spettacolo: 40 € a Persona tutto compreso!

Bambino dai 4 ai 12 anni: 20€

Per info e prenotazioni:

3891441059 (Andrea) disponibile anche su whatsapp

Riserva subito i tuoi posti prenotando online al seguente link:

https://bit.ly/3zJpaIZ

MENU' della serata:



ANTIPASTO: AFFETTATO MISTO ALL' ITALIANA

PRIMO: RISOTTO CON ZUCCA E PORCINI

SECONDO: INSALATA MISTA

ARROSTO DI MAIALE CON PATATE AL FORNO E VERDURINE



ACQUA E VINO, CAFFE'

