Cena con delitto rinascimentale - "Il riscatto"

Un viaggio indietro nel tempo qualche anno dopo la scoperta delle americhe,

Cena con delitto ambientata in una antica villa vescovile nel periodo medievale il sabato sera.

(Per chi rimane per tutto il weekend, si può anche giocare il weekend con delitto che comprende la caccia al tesoro della domenica mattina e il pranzo della domenica, e per chi è vicino si può anche solo partecipare al successivo pranzo senza restare a dormire, in questo modo accontentiamo tutti, anche coloro che abitano lontani)

Per prenotare i posti:

Per informazioni 339.6923143

Prenotazioni posti, cena o pranzo o intero weekend 347.2887258

Trama:

La penisola italica è frammentata ed i poteri dei diversi regni tra le piccole repubblice, i feudi e lo stato ecclesiastico sono instabili.

La chiesa inserisce un proprio funzionario per l'amministrazione provvisoria di uno di questi territori ma all'arrivo del Governatore Arturo di Cappa il popolo darà l'avvio ad un drammatico piano che vedranno come protagonista Grazia di Cappa, figlia del governatore che la sera poco prima di cena scompare misteriosamente dalla sua camera dove stava studiando filosofia.

Nelle stalle il corpo senza vita dello stalliere ...

Prezzi cena 37€

Prezzi pranzo 25€

All'arrivo per chi ne è sprovvisto viene fatta l'iscrizione gratuita all'Airc

Camere singole 30€, doppie 40€, per disponibilità e prezzi 349.804 3462