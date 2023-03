Cena e festa anni 60 con le Onde Beat

Venerdi 24 Marzo i 5 amici arancioni ritornato finalmente dopo tanti anni

all'Antica Osteria Zanatta per fare una super serata e festa!

GRIGLIATA E SERATA ANNI 60 con la band ONDE BEAT italian beat





In serata birre , vini doc , long drink, snack e affettati

INGRESSO LIBERO dalle 22:00!!

Gradito abbigliamento e travestimenti anni 60

Ci saranno dei premi a coloro che saranno vestiti a tema



dalle 20:00 Cena - dalle 22:00 live



Solo su prenotazione MENU ONDE BEAT €25 comprende:

Coperto, grigliata di pollo, costicine, salsiccia, pancetta con polenta,

contorni misti di patate fritte, fagioli con cipolla e sedano,

verdura cotta, acqua, caffè e tiramisu fatto in casa



Il menu ONDE disponibile per tutti i commensali del tavolo

Sono esclusi dal menu vini, birre o altre bevande diverse dall' acqua e caffe

sorbetto e amari e altro potranno essere richiesti in serata



Al momento della prenotazione precisare, oltre al numero dei partecipanti, anche la tipologia di menu .Tutto il tavolo MENU ONDE o MENU ALLA CARTA visibile nel sito www.anticaosteriazanatta.com. Ci sono anche delle proposte per i vegeratariani



Ringraziamo sin d'ora per la collaborazione prenotando con anticipo. Per chi vuole avere il tavolo vicino alla sala dove ci sarà il live, consigliamo di prenotare quanto prima per avere i posti migliori



Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0422778048 entro martedi 21 MARZO



Posti limitati in sala live!



E' UTILE SAPERE CHE:

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c'è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)





Se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048 (se salvate il numero potete scriverci su whatsapp)





ANTICA OSTERIA ZANATTA



BarOSTERIA RINNOVATA

GRIGLIAMO PER PASSIONE

4^ generazione



via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV)

dall uscita del casello A27 treviso Nord proseguire per Varago di Maserada





ANTICA OSTERIA ZANATTA dal 1937 4^generazione LOCALE RINNOVATO NEL 2019 via borgo 64 Varago di Maserada (a 2km uscita treviso Nord).