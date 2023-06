Cena di Gala “A tavola con il cuore c’è più gusto” - 4^ edizione

Giunge alla sua quarta edizione la Cena di Gala “A tavola con il cuore c’è più gusto” che quest’anno si terrà martedì 4 luglio alle ore 20 presso il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto. Un appuntamento ormai consolidato, aperto al pubblico su prenotazione, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto per persone con disabilità motoria complessa Buoni Amici Social Street, promosso da L’Incontro Cooperativa Sociale e dal Centro Atlantis. Si tratta di un’iniziativa di co-housing dove gli ospiti possono sviluppare la propria autonomia e creare relazioni attraverso esperienze di vita quotidiana in un appartamento ad alta tecnologia domotica a Castelfranco Veneto.

“A tavola con il cuore c’è più gusto”, evento ideato dal Consorzio dei Ristoranti del Radicchio nel 2018 da Egidio Fior, noto ristoratore castellano, è nato per sostenere il progetto di solidarietà Buoni Amici Social Street attraverso una cena che offrirà agli ospiti un percorso di degustazione tra le eccellenze del nostro territorio, accompagnata da ospiti speciali, musica e divertimento. Ogni anno la cena di gala registra sempre più partecipanti: 250 nel 2018, 300 nel 2019 e 320 nel 2022. Un momento di condivisione che testimonia la vicinanza della comunità castellana e occasione per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti, come il progetto si sta sviluppando e tutto ciò che si è riusciti a realizzare in questi anni grazie alla generosità e al supporto dei donatori e dei partner istituzionali.

La presentatrice di questa edizione sarà Micaela Faggiani, giornalista e presentatrice TV, mentre a movimentare questa serata all'insegna della solidarietà ci sarà la voce rock di Alex Sure, cantante finalista del talent show The Voice Senior 2023, originario di San Martino di Lupari (PD).

“Ci teniamo a ringraziare tutte le nostre donatrici e donatori che ci supportano dal 2018, i nostri partner istituzionali e in particolare Egidio Fior e i Ristoratori del Radicchio che con questo evento ci permettono di far conoscere da vicino il progetto alla comunità - spiega la Direttrice del Centro Atlantis Raffaella Munaretto – Vi aspettiamo numerosi per una serata speciale che combina divertimento, buon cibo e solidarietà”.

Buoni Amici Social Street, è un progetto di co-housing per persone con disabilità che ha visto la ristrutturazione di un appartamento di Castelfranco Veneto con l’obiettivo di renderlo accessibile e adatto per persone con disabilità. Una casa che è diventata per alcune persone, che frequentano il Centro Atlantis, un’occasione di autonomia, di realizzazione personale, di inclusione sociale, di creazione di relazioni fuori e dentro l'appartamento. “Buoni amici social street” è un progetto importante che vede la collaborazione di diverse realtà tra cui l’Università di Padova, imprese del territorio, gli esercizi commerciali del quartiere in cui è situato l’appartamento sperimentale di co-housing, volontari e molti altri ancora.

Alcuni numeri di Buoni Amici Social Street da maggio 2021 a maggio 2023:

- n. 50 weekend in autonomia

- n. 24 persone coinvolte nel progetto

- n. 13 volontarie e volontari coinvolti

- n. 33 persone coinvolte del Centro Atlantis in laboratori settimanali di autonomia in appartamento

Per partecipare si può iscriversi direttamente tramite il link: https://bit.ly/3Np8DBP, oppure scrivere a buoniamicisocialstreet@gmail.com o telefonare al Centro Atlantis al numero 366.4820824 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

COOPERATIVA SOCIALE L’INCONTRO

L’Incontro opera nella provincia di Treviso e Padova prendendosi cura delle persone più fragili: persone con problemi di salute mentale, con disabilità, anziani e minori. La mission de L’Incontro è costruire una comunità in cui ci sia posto per tutti, nessuno escluso, in continua collaborazione con gli altri attori del territorio, cercando di dare risposte di cura e inclusione sociale e lavorativa.

I RISTORANTI DEL RADICCHIO è un gruppo composto da 9 ristoratori delle province di Treviso, Venezia e Belluno e vantano tra i loro associati ben due stelle Michelin. L’obiettivo di questo gruppo è diffondere la conoscenza della cucina veneta e in particolare del radicchio nel territorio nazionale. I Ristoratori del Radicchio sono protagonisti di numerose manifestazioni. Ne citiamo una: dal 2000 si occupano dell’organizzazione della cena di gala della finale di Miss Italia.

CENTRO ATLANTIS

Atlantis è un Centro dal Consorzio "Con..tatto" formata dalle Cooperative sociali L'Incontro, Cà Speranza e Il Girasole ed eroga servizi diurni e residenziali alle persone con disabilità del territorio dell'ex ULSS 8. Al suo interno vengono attivati servizi strutturati, secondo modalità organizzative e proposte educative che rispondono a bisogni e a livelli di autonomia diversi delle persone con disabilità.