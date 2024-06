Giunge alla sua quinta edizione la Cena di Gala “A tavola con il cuore c’è più gusto” che quest’anno si terrà martedì 25 giugno alle ore 20 presso il Centro Atlantis di Castelfranco Veneto. Un appuntamento ormai consolidato aperto al pubblico su prenotazione, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto per persone con disabilità motoria complessa Buoni Amici Social Street, promosso da L’Incontro Cooperativa Sociale e dal Centro Atlantis. Si tratta di un’iniziativa di co-housing dove gli ospiti possono sviluppare la propria autonomia e creare relazioni attraverso esperienze di vita quotidiana in un appartamento ad alta tecnologia domotica a Castelfranco Veneto.

Ogni anno la cena di gala registra sempre più partecipanti, oltre 300. Un momento di condivisione che testimonia la vicinanza della comunità castellana e un’occasione per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti, come il progetto si sta sviluppando e tutto ciò che si è riusciti a realizzare in questi anni grazie alla generosità e al supporto dei donatori e dei partner istituzionali.

Ad allietare questa serata ci sarà la voce soul di Irene Guglielmi, cantante/performer, nel 2003 ha partecipato ad “Amici di Maria De Filippi”, “Buona domenica” e “Maurizio Costanzo Show”, ha collaborato con Alex Britti, Ivana Spagna, Fausto Leali, Fiordaliso, Umberto Smaila, Riccardo Fogli e molti altri. Durante la serata l’intrattenimento sarà guidato da DJ Regi, producer e dj professionista coinvolgente. Ed ancora durante l'aperitivo avremo duo jazz: Dalla Cort Enrico (contrabbasso) e Martina Igor (sax). I due musicisti sono colleghi al Liceo Musicale Renier di Belluno.

Ed infine questa edizione sarà caratterizzata da un’Asta di Beneficenza: in molti hanno regalato oggetti speciali che saranno ‘battuti’ all’insegna della solidarietà come la maglia della lunghista vicecampionessa europea 2024 Larissa Iapichino donata da Diadora oppure altri oggetti dei Maestri Valentino Moro e Marco Varisco.

“Ci teniamo a ringraziare tutte le nostre donatrici e donatori che ci supportano dal 2018, i nostri partner istituzionali, la rete di ristoratori e tutti i volontari che con questo evento ci permettono di far conoscere da vicino il progetto alla comunità - spiega la Direttrice del Centro Atlantis Raffaella Munaretto – Vi aspettiamo numerosi per una serata speciale che combina divertimento, buon cibo e solidarietà”.

Buoni Amici Social Street, è un progetto di co-housing per persone con disabilità che ha visto la ristrutturazione di un appartamento di Castelfranco Veneto con l’obiettivo di renderlo accessibile e adatto per persone con disabilità. Una casa che è diventata per alcune persone, che frequentano il Centro Atlantis, un’occasione di autonomia, di realizzazione personale, di inclusione sociale, di creazione di relazioni fuori e dentro l'appartamento. “Buoni amici social street” è un progetto importante che vede la collaborazione di diverse realtà tra cui l’Università di Padova, imprese del territorio, gli esercizi commerciali del quartiere in cui è situato l’appartamento sperimentale di co-housing, volontari e molti altri ancora.

Dal 2017 ad oggi Buoni Amici Social Street:

- Ha coinvolto + di 200 donatrici e donatori

- + di 60 uscite organizzate nel territorio con il spporto del personale Atlatis e relativo trasporto in pulmino

- + 350 ore donate di volontariato

- + 150.000 euro i fondi raccolti di cui 130.000 impiegati per la ristrutturazione e acquisto degli ausili necessari per la vita in appartamento

“A tavola con il cuore c’è più gusto”, evento ideato in collaborazione con le eccellenze della ristorazione, Ristorante Fior, Gigetto, La locanda Baggio, Celeste, San Martino, Ristorante da Gerry, Antico Podere dei Conti, Ristorante Albertini Dolcefreddo Moralberti, e PedroEis. Una rete di realtà che darà la possibilità di degustare una cena esclusiva, allietata da ospiti speciali, musica e divertimento. I vini della serata sono stati tutti donati dalle cantine La Viarte, Dal Bello, Bedin, Cantina Produttori Valdobbiadene, e Graziano Merotto.

Per partecipare si può iscriversi direttamente tramite il link: https://bit.ly/3Np8DBP, oppure scrivere a buoniamicisocialstreet@gmail.com oppure telefonare al Centro Atlantis al numero 366.4820824 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.