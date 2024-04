Cena di gala a base di asparagi

L’Associazione Gruppi Uniti Pero, con il patrocinio del Consorzio dell’Asparago Bianco di Cimadolmo e del Comune di Breda di Piave, organizza una cena di gala per la promozione dell’asparago bianco, ortaggio tipico del territorio del Piave. L’evento avrà luogo sabato 27 aprile 2024 alle ore 20.00 presso la sede dell’Associazione, in Via Vittoria n.1, a Pero di Breda di Piave.



Durante la serata saranno servite pietanze a base di asparago, ortaggio considerato Re del mese di maggio per il suo sapore tenero e delicato. Inoltre, tra una chiacchiera e una forchettata, si potrà anche ammirare un’esposizione di prodotti tipici del territorio.



Favoloso intrattenimento comico e musicale con "Luca & Angelo"



Prenotazioni entro mercoledì 24 aprile ai seguenti numeri:



-) 392 6603677 (Associazione GUP).