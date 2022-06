Cena di Gala "A tavola con il cuore c’è più gusto” - Terza edizione

Giunge alla sua terza edizione la Cena di Gala “A tavola con il cuore c’è più gusto” che quest’anno si terrà al Centro Atlantis martedì 28 giugno 2022 alle ore 20.00. Una cena di gala il cui ricavato andrà a sostegno del progetto per persone con disabilità Buoni Amici Social Street. Ai fuochi gli chef dei Ristoranti del Radicchio che offriranno agli ospiti un percorso di degustazione tra le eccellenze del nostro territorio.

“A tavola col cuore c’è più gusto” è il nome dell’evento che i Ristoranti del Radicchio hanno ideato nel 2018 per sostenere il progetto per persone con disabilità Buoni Amici Social Street. Una cena di gala in cui gli ospiti potranno gustare i prodotti del nostro territorio preparati da chef di alto livello e che si svolgerà martedì 28 giugno 2022 alle ore 20.00 presso il Centro Atlantis, in via Postioma di Salvarosa 23/A a Castelfranco Veneto. Madrina della serata, come ormai di consuetudine, sarà Miss Italia 2021 Zeudi di Palma. Nell’evento “A tavola con il cuore c’è più gusto” l’ingrediente speciale è la solidarietà. Infatti, gli chef del gruppo si sono messi a disposizione per organizzare una cena di gala per raccogliere fondi per il progetto de L’Incontro Cooperativa Sociale e il Centro Atlantis Buoni Amici Social Street, un’iniziativa nata nel 2018 da Egidio Fior, noto ristoratore castellano.

“Buoni Amici Social Street è nato e si è sviluppato grazie alla collaborazione di tantissime persone e soprattutto delle nostre donatrici e donatori che ci supportano dal 2018 - spiega la Direttrice del Centro Atlantis Raffaella Munaretto – Egidio Fior e i Ristoratori del Radicchio sono al nostro fianco fin dai primi passi di questo importante progetto che, dall’anno scorso, sta dando la possibilità a persone con disabilità di vivere esperienze di autonomia”.

A impreziosire questa serata all'insegna della solidarietà "Le Voci di Art Voice Academy" dirette dal Maestro Diego Basso. La serata sarà l’occasione per raccontare attraverso la voce dei protagonisti, come il progetto si sta sviluppando e tutto ciò che si è riusciti a realizzare in questi anni grazie alla generosità e al supporto dei donatori e dei partner istituzionali.

Buoni Amici Social Street, è un progetto di co-housing per persone con disabilità che ha visto la ristrutturazione di un appartamento di Castelfranco Veneto con l’obiettivo di renderlo accessibile e adatto per persone con disabilità. Una casa che è diventata per alcune persone, che frequentano il Centro Atlantis, un’occasione di autonomia, di realizzazione personale, di inclusione sociale, di creazione di relazioni fuori e dentro l'appartamento. “Buoni amici social street” è un progetto importante che vede la collaborazione di diverse realtà tra cui l’Università di Padova, imprese del territorio, gli esercizi commerciali del quartiere in cui è situato l’appartamento sperimentale di co-housing, volontari e molti altri ancora.