Slow Food: cena di gala e premiazione Concorso Caseario 2022

Venerdì 23 settembre all'interno della Festa dell'Agricoltura di Istrana, si svolgerà la cena di gala a base di cereali, legumi, grano saraceno, carni di animali da cortile e formaggi.



L'appuntamento è per le ore 20.30, presso il Centro Sportivo parrocchiale di Istrana (TV), via Olimpia 6.



Menù della serata:

Cracker e grissini con farina di grani antichi

Crema di ceci con moscardini

Lasagne al grano saraceno con verdure e formaggio Kaliera di fattoria nelle 3 stagionature

Polenta di Mais Biancoperla Presidio Slow Food con bocconcini di carne di pollo, anatra e faraona, pera appassita in Manzoni Bianco e misticanza

Scaglie di formaggi mix di fattoria, polenta con farina gialla di Storo, gherigli di noci e miele di castagno

Gelato di latte di bufala

Vini in abbinamento dell'Az.Agr. Condotta di Istrana





Quota per la serata: 20€.