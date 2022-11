Cena gourmet dedicata ai funghi finferli

Serata Gourmet a 4 mani dedicata ai Funghi Finferli

Al Traghetto Ristorante Vs Locanda Da Condo



Presso il ristorante Al Traghetto - Roncadelle di Ormelle (TV)

Prenota: 0422 851231



MENU della serata - 9 novembre 2022



• Tartare di Sorana su giardino d'autunno e finferli

? Prosecco Rosè millesimato BRUT

Az. Casa San Nicolò - Valdobbiadene TV



• Zuppa di patate di Moriago e farro con galletti in crosta di pane integrale

? ICOS Colli di Conegliano Bianco DOCG 2018 - Az. Vin. Ceschin Giulio - San Pietro di Feletto TV



• Risotto zucca, Morlacco e finferli

? Chardonnay DOC Venezia 2019 - Az. Vin. Barollo - Preganziol TV



• Guancia di vitello brasata al Prosecco su letto di trombette nere e vol-au-vent di polenta bianca con finferle

? Cabernet Sauvignon 2017 - Az. Vin. Ceschin Giulio - San Pietro di Feletto TV



• Sorbetto ai cachi con crumble alle castagne e gel di cachi Parfait allo zabaione, crumble salato al cioccolato, crema alla vaniglia, riduzione di marsala e finferli.

? Marsala Rubino - Pellegrino Marsala TP



Per info: intavolando@gmail.com



Regia di Maurizio Potocnik Reeds