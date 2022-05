Sabato 4 Giugno 2022 Cena in terrazza vista lago

? Come avrete capito, Oj Eventi Single punta a creare occasioni reali di conoscenza e socializzazione. La partecipazione ai nostri eventi offre la possibilità di divertirsi e confrontarsi con persone single che hanno voglia di mettersi in gioco e vivere! Qualunque sia la vostra storia ?da single? avrete modo di trovare nuovi amici e amiche. Inoltre, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici vi sentirete subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink!



?? Eccoci dunque, con un?altra emozionante esperienza insieme!



Come funziona?

Ci troveremo alle ore 19.00 davanti al ristorante Thai-Si. La cena sarà accompagnata da un piacevole sottofondo musicale dalle 20.00 alle 23.00. Al vostro arrivo Lisa la nostra animatrice sarà d?aiuto ai più timidi e alle più timide per sciogliere il ghiaccio dando il via alla serata single ! Sarà una cena a buffet con piatti freddi e caldi; raccomandiamo un?alternanza di posti uomo e donna in modo da facilitare la conoscenza.



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!







Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l?evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Fascia di età

40-55 anni



Orari

19.00



Menu?

ANTIPASTI BUFFET



Roast beef inglese



Vitello tonnato



Bresaola rucola e grana



Verdura in Tempura



Crostini con crema di salmone



Calamaretti fritti



PRIMI PIATTI



Risotto Asparagi e Penne con feta e olive



Acqua



Vino (1 x 4 persone)



Caffè



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 33? (11? in caparra per riservare il posto +saldo 22? in loco)



Quota senza Vip-card donna: 32? (10? in caparra per riservare il posto + saldo 22? in loco)



Titolari Vip-card: 29? (7 ? in caparra per riservare il posto + saldo 22? in loco)



L?evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 29 Maggio



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single+ animatrice oj eventi single + cena



Informazioni per pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Ti aspettiamo alle ore 19.00 davanti al Ristorante Thai-Si Via Vecellio 56 A Spresiano (Tv)



Per ulteriori informazioni, prenotazioni

Contattare Anthony al 3488781211



Lo staff di Oj Eventi Single vi aspetta per vivere una serata emozionante.



Affrettati! I posti sono limitati.



Seguici sui Social, siamo su Facebook e su Instagram come Oj Eventi Single



Aiutaci a promuovere l?evento. Condividilo sui social o chat.