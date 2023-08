Prezzo non disponibile

Cena con Quiz a tema STAR WARS

Giovedì 31 Agosto ore 21.00

Serata interamente dedicata a STAR WARS: vieni a cenare e goditi il quiz a tema STAR WARS

La Galassia è immensa e piena di segreti, tanto che solamente i veri fan possono conoscerli tutti.

Partecipare è semplicissimo:

1) Prenota il tuo tavolo.

2) Rispondi alle domande dedicate a STAR WARS

3) La cena sarà alla carta.

4) I 3 migliori tavoli si porteranno a casa fantastici premi

5) Prenota la tua cena con due semplici click in qualsiasi momento

della giornata

prenota https://tinyurl.com/ye339j4o

Birreria Prosit

NON RISCHIARE DI NON TROVARE POSTO!!!

Ricorda che la Birreria Prosit è ATMOSFERA bavarese e DIVERTIMENTO!!! accompagnata dalle migliori Birre spillate a regola d'Arte!

0438 778513



Via Adriatica 7/1 - San Vendemiano TV