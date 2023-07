Cena per single immersi nella natura al ristorante Bosketto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. Prossimo appuntamento di luglio in programma al Bosketto di Treviso. La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti. Dress code: casual - elegante. Fascia di età: 40-55 anni. Orario: dalle 20, menù alla carta.

Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0€di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Chi porta 5 amici all'evento non pagherà la caparra, chi porta 10 amici non dovrà pagare nulla. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 15 luglio. La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single. La quota non comprende il menù alla carta.

Info utili

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verrà inviato un messaggio su Whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211. Il ritrovo è al Ristorante Bosketto in Viale Fratelli Bandiera, 8, 31100 (Treviso) da raggiungere possibilimente con i propri mezzi. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare Anthony al 3488781211.