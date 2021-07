Cena tra i filari “Bbq edition” in Cantina Pizzolato

GRANDE NOVITÀ 2021! Tutti i mercoledì di giugno (a partire dal 16 giugno), e per tutti i mesi estivi, potrete prenotare il vostro tavolo per una suggestiva cena tra le vigne, dopo un tour della cantina.

Un’atmosfera unica incorniciata dai vigneti bio, a lume di candela che contribuirà a rendere davvero magica quella che ha tutte le premesse per essere una serata indimenticabile e unica: SOLO SU PRENOTAZIONE scrivendo a welcome@agricolapizzolato.com o chiamando lo 0422 928166



MENU DELLA CENA:

Aperitivo in piazzetta – con cicchetti misti

Al tavolo – con Grigliata a vista: Costina, capocollo marinato al raboso Pizzolato, luganega nostrana e pollo alla birra. Tagliata di sorana marinata alle erbette. Contorni misti| disponibili anche alternative VEGANE e VEGETARIANE su richiesta.

Dulcis in fundo – Dolce a buffet caffe e distillati bio. Cena servita con vini biologici selezione Pizzolato in abbinamento.

COSTO e PRENOTAZIONE DELLA CENA

50,00€ con versamento di caparra di 30,00€ presso il Wine shop o tramite bonifico bancario. Il saldo avverrà il giorno della cena.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa vigente e si terrà solo in caso di raggiungimento limite minimo di persone. PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL SABATO ANTECEDENTE. L’EVENTO IN CASO DI MALTEMPO O IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI PERSONE NON SI TERRA’. PARCHEGGIO FRONTE CANTINA



INFO E FAQ CHE POSSONO ESSERTI UTILI:

Come posso pagare la caparra e assicurarmi la prenotazione dei posti?

La caparra di 30€ può essere pagata in contanti presso il nostro punto vendita di Villorba in Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) o tramite bonifico bancario (richiedere le coordinate scrivendo a welcome@agricolapizzolato.com).



Entro quando posso prenotare la mia cena tra i filari?

Potrai prenotare la cena entro e non oltre il sabato antecedente l’evento del mercoledì.



Cosa succede se ho acquistato la caparra e il tempo è incerto e/o la cena viene annullata per maltempo?

In caso di maltempo o tempo incerto, la cantina provvederà a contattarvi personalmente per comunicarvi l’annullamento della cena. Se l’esperienza verrà rinviata per maltempo potrai scegliere tra due opzioni:



partecipare alla data successiva che ti verrà comunicata dall'organizzazione

ricevere un buono del valore dell’esperienza acquisita per poter partecipare ad un’altra esperienza in vigneto o ad altre esperienze proposte sempre dall'organizzazione durante l’anno 2021.

ricevere un buono dello stesso importo valido per il nostro punto vendita.

Cosa succede se ho pagato la caparra ma non si raggiunge il numero minimo di partecipanti?

Se l’esperienza in programma non raggiunge il numero minimo di partecipanti verrai contattato dall'organizzazione e potrai decidere se convertire il tuo biglietto in un buono di 30€ valido per il wine shop o un’altra esperienza in cantina tra quelle proposte o spostare la tua prenotazione ad un’altra data in cui sarai disponibile.



Cosa succede se ho pagato la caparra ma non posso più partecipare?

Se non potrai più partecipare all'esperienza scelta, a seguito della disdetta che dovrà avvenire telefonicamente, entro e non oltre 3 giorni prima dell’evento, riceverai un buono del valore di 30€ per poter partecipare ad un’altra esperienza in vigneto o ad altre esperienze proposte all'organizzazione durante l’anno 2021 o spostare la tua prenotazione ad un’altra data in cui sarai disponibile.





Questa esperienza posso regalarla ad un amico?Assolutamente si, comunicacelo tramite mail o al telefono e ti forniremo un coupon regalo da regalare a chi vuoi!

