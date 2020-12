Cenone di Capodanno "home style" col Ristorante Al Castello

Il 31 dicembre il Ristorante Belvedere al Castello pensa a rendere la vostra serata unica con un menù dedicato che potrete degustare a casa. Il nostro chef ha ideato un menù davvero speciale per il cenone di capodanno che rivisita la cucina tradizionale veneta con creatività. Un piccolo assaggio? Cestino Insalata Treviso – Brasile, Cappellacci con Radicchio di Treviso IGP e Noci e ancora Tenera Fesa di Vitello Picchettata Abbiamo un menu davvero da non perdere ovviamente Take Away e Delivery.

