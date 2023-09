Centenario del Corpo Bandistico di Cappella Maggiore

Orario non disponibile

Il Corpo Bandistico di Cappella Maggiore, una delle bande storiche del territorio, compie 100 anni di età. Sabato 23 e domenica 24 settembre in paese si terrà una grande festa per celebrare il ragguardevole traguardo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cappella Maggiore, è stata resa possibile da numerosi sponsor di cui il principale è BancaPrealpi San Biagio.

«Il Corpo Bandistico oggi ha raggiunto un ambito traguardo che ci onora e ci stimola ad andare avanti – afferma il presidente Vittorino Gava -. Quanto fatto in questi 100 anni è stato frutto di sacrifici, rinunce e impegno di ogni singolo bandista. Ora non possiamo pensare di essere arrivati, questa è solo una tappa e si apre un nuovo orizzonte con un nuovo traguardo, un nuovo obiettivo ci attende: continuare per un altro secolo. Grazie dunque, a quanti hanno dato il loro contributo, diretto e/o indiretto, sacrificando il proprio tempo libero, la famiglia, uniti dalla stessa passione: la musica».

Quasi ogni famiglia cappellese ha dato, in questi 100 anni di storia, il proprio contributo alla Banda. A cominciare dal sindaco Mariarosa Barazza, i cui avi sono stati tra i fondatori.

«Dentro l’esperienza collettiva di questo gruppo - racconta il primo cittadino - ritroviamo davvero la storia della comunità locale e nazionale ma anche le nostre storie individuali e quelle delle nostre famiglie. Sono fiera di avere avuto il nonno Giacomo Possamai tra i fondatori del Corpo Bandistico e lo zio Giovanni Possamai tra i suoi componenti. Sfogliando l’album di famiglia, e andando ai racconti dei nonni, sento di essere personalmente immersa in questa storia e non solo per il ruolo che oggi rivesto.»

I festeggiamenti inizieranno sabato 24 settembre alle 17 presso il piazzale del municipio con l’esecuzione dell’Inno d’Italia offerto dal Corpo Bandistico, diretto dal maestro Francesco Perin. Continueranno alle 17.30 con il Consiglio comunale straordinario (che per l’occasione si terrà nella Sala A del Centro Sociale) in cui le autorità cittadine tributeranno il dovuto riconoscimento ai bandisti.

Seguirà alle 18.30 l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla storia della Banda.

Quindi alle 19.00 ci sarà la presentazione del volume 1923-2023 Il Corpo Bandistico di Cappella Maggiore. 100 anni a servizio della comunità, edito da Dario De Bastiani Editore e curato dalla giornalista Francesca Nicastro con scatti fotografici del fotografo Renato Zanette. Nel libro, attraverso anche le voci di tanti protagonisti, si tratteggia il cammino fatto dal 1923 ad oggi dalla formazione musicale che ha accompagnato la vita della comunità cappellese.

Alle 20 è prevista la sfilata del coro verso la chiesa parrocchiale per l’esecuzione di un brano che introdurrà il coro ospite, il Corocastel, diretto dal maestro Giorgio Susana. La giornata si concluderà alle 21.30 con il rinfresco presso la sede degli Alpini.

Domenica 24 settembre, altra giornata di festeggiamenti molto intensa (vedi programma qui sotto) che vedrà, tra le diverse iniziative, il concerto della Banda cittadina di Tricesimo (UD).

Alla realizzazione dei festeggiamenti del centenario ha lavorato sodo (da due anni) il consiglio direttivo in carica presieduto dal presidente Vittorino Gava e composto da: Moreno Piccin (vicepresidente), Sandro Gava (segretario); i consiglieri Italo Collodel, Alessandro Bolzan, Leonardo Piccin, Gianni Gava, Alberto Covre; i revisori: Narciso Vanzella, Francesco Lucchese; i probiviri: Giuseppe Gambuzza, Sara Zanette.

Speaker di entrambe le giornate sarà il presentatore Riccardo Menegatti.

Programma

Sabato 23 settembre

Ore 17:00 - Inizio dei festeggiamenti per il centenario con un brano di apertura del Corpo Bandistico (Inno d’Italia), presso il piazzale del municipio di Cappella Maggiore

Ore 17:30 - Consiglio Comunale straordinario del Comune di Cappella Maggiore con riconoscimento al Corpo Bandistico per la sua attività, presso la Sala A del centro sociale.

Ore 18:00 - Interventi delle autorità.

Ore 18:30 - Apertura mostra fotografica

Ore 19:00 - Presentazione del libro della storia del Corpo Bandistico, dalla fondazione 1923 ai giorni nostri.

Ore 20:00 – Sfilata del Corpo Bandistico fino alla Chiesa e brano di saluto al coro ospite, presso la chiesa parrocchiale.

Ore 20:30 - Concerto del Corocastel, diretto dal maestro Giorgio Susanna, chiesa parrocchiale

Ore 21:30 - Cena presso la sede degli Alpini di Cappella Maggiore.

Domenica 24 settembre

Ore 9:30 – Santa Messa accompagnata dal Corpo Bandistico

Ore 10:30 - Omaggio al monumento ai caduti

Ore 11:30 – Momento conviviale (aperitivo) sotto il porticato del Municipio

Ore 17:00 - Concerto della Banda Cittadina di Tricesimo presso il teatro di Sarmede. Il Corpo Bandistico di Cappella Maggiore suonerà alcuni brani d’introduzione.

Ore 18:30 – Discorsi delle Autorità, consegna attestati, un segno di riconoscimento agli ospiti, ai bandisti attuali e agli ex bandisti presenti in sala.

Ore 20:00 – Cena presso la sede degli Alpini di Cappella Maggiore.