Grande attesa per i festeggiamenti a Pieve del Grappa per la cerimonia di intitolazione del “Parco 7° Reggimento Alpini” e del Centenario+1 del Gruppo Alpini di Crespano, nato nel 1923 e attivo oggi con oltre 200 iscritti nel campo del volontariato e dell’associazionismo, oltre che memoria storica e culturale di un territorio, quello del Monte Grappa, che porta con sé una grande quantità di ricordi di un passato tanto doloroso quanto prezioso.

Da giovedì 27 a domenica 30 giugno sono tanti gli appuntamenti ad accompagnare i festeggiamenti, che nella giornata clou di domenica si concludono alla presenza di un Picchetto d’Onore del 7° Reggimento Alpini, della Fanfara della Brigata Alpina “Julia” e di numerose Autorità civili e militari, con l’importante intitolazione al 7° Reggimento Alpini del parco comunale, luogo fondamentale per il divertimento di ragazzi e bambini, che avranno così uno spazio verde in cui giocare e passare il tempo libero in sicurezza nel ricordo degli Alpini e dei loro valori, da sempre vicini ai cittadini e sinonimo di altruismo e solidarietà.

- giovedì 27, ore 20:45, presentazione “Sul calvario del Grappa: tra passato e presente” di Ruggero Dal Molin e Davide Pegoraro presso Sala Consiliare di Palazzo Reale a Pieve del Grappa;

- venerdì 28, ore 21:00, concerto della Filarmonica di Crespano del Grappa presso piazza San Marco a Pieve del Grappa con proiezioni multimediali relative alla storia del Gruppo Alpini;

sabato 29, ore 20:45, concerto spettacolo in uniforme storica del gruppo Le Voci dal Fronte “Centocinquanta: la storia d’Italia con un cappello alpino” presso piazza San Marco a Pieve del Grappa;

- domenica 30, COMMEMORAZIONE 100e1 ANNIVERSARIO ALPINI DI CRESPANO E INTITOLAZIONE “PARCO 7° REGGIMENTO ALPINI” con ammassamento ore 9:30 in via Molinetto, corteo alla presenza della Fanfara della Brigata Alpina “JULIA” e del Picchetto d’Onore del 7° Reggimento Alpini.